Adamko sa narodil ako zdravý chlapček v spišskonovoveskej nemocnici. Pôrod bol bez komplikácií, jeho mamička Denisa prežívala najkrajšie dni svojho života. Domov si priviezla tretie dieťatko, všetko bolo v poriadku. Lenže už o mesiac skončil v popradskej nemocnici pre podozrenie na reflux - často grckal. Nakazil sa totiž adenovírusom a tak sa začali jeho zdravotné problémy a s nimi súvisiaca častá hospitalizácia. Denisa mala doma ďalších dvoch synov, preto s ním počas jeho hospitalizácie byť nemohla a lekári ju k nemu nechceli púšťať ani na návštevu. Raz sa jej však podarilo k nemu dostať a zostala poriadne šokovaná! Adamko bol priviazaný o postieľku. "Dupačky mu priviazali v časti, kde mal ruky a nohy. Tie sa mu zakliesnili, mal ich položené cez seba. Povedali mi, že to museli urobiť kvôli infúzii, no vtedy mu žiadna netiekla. A povedali mi, aby som odišla," opisuje Denisa.

Podľa nej chlapček mal pre akútnu bronchitídu vysoké horúčky a ledva sa hýbal, bol mimo a preto žiadne priväzovanie nebolo potrebné. Sťažovala sa. "Klasika. Nemocnica vraj nepochybila," tvrdí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou jej odpísal, že je v poriadku, že bolo dieťa priviazané kvôli podávaniu infúznej liečby: "Je to v záujme bezpečného podávania lieku, ak si to situácia vyžaduje a dieťa nie je ešte schopné spolupracovať." Vraj zdravotná sestra iba takto "šetrným spôsobom fixovala končatiny", lebo nemala kapacitu sedieť pri dieťati počas podávania infúzie. Jej podanie vyhodnotili ako neopodstatnené.

Denisa je presvedčená, že táto nepríjemná skúsenosť dnes už trojročného Adamka sa podpísala pod jeho súčasné psychické problémy: "Má úzkostno-fóbickú poruchu, ktorá nepriaznivo vplýva na jeho vývin. Má neskutočný strach z lekárov. To, že musel ležať bez pohnutia, sa odrazilo aj na chrbtici a oslabenom brušnom svalstve."

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že každé obmedzenie pohybu dieťaťa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je potrebné citlivo a odborne zvážiť: "A individuálne posúdiť, v prvom rade s ohľadom na ochranu zdravia a života dieťaťa.“

V súčasnosti neexistuje predpis, ktorý by upravoval používanie znehybňujúcich prostriedkov pri liečbe detského pacienta, okrem psychiatickej starostlivosti. Aj v takom prípade však musí byť o tom záznam v zdravotnej dokumentácii, čo však nebol prípad Denisinho syna. Podľa ministerského usmernenia k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia covid je pre lôžkové zariadenia pre deti povolený sprievod detského pacienta. Popradská nemocnica na naše otázky nereagovala.

Podľa Charty práv hospitalizovaného dieťaťa schválenej v roku 1988 na európskej konferencii, majú deti v nemocnici vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu. Pred pár dňami predložila do parlamentu poslankyńa Vladimíra Marcinková z klubu SaS návrh zákona, aby dieťa mohlo mať v nemocnici pri sebe aj sprevádzajúcu osobu. Jej návrh neprešiel, za hlasovalo iba 30 poslancov. Dokonca za hlasovala iba jediná poslankyňa Oľano - Mária Šofranko a jej kolega Lukáš Kyselica. Známa ochrankyňa práv nenarodených detí Anna Záborská takisto nehlasovala za. Obyčajní ľudia sa vyhovárajú na to, že zákon by nebol vykonateľný, pretože v nemocniciach je nedostatok miest. A že deti do troch rokov majú aj tak nárok na sprievod.

Z komunikačného odboru (MZ) potvrdili aj to, že ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. No dodali, že Charta pacienta je dokument odporúčacieho charakteru.

Podľa ombudsmanky Márie Patakyovej má dieťa právo na sprevádzajúcu osobu pri hospitalizácii. "Toto právo vychádza nielen z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, podľa ktorého musí byť záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vychádza aj z vnútroštátnej legislatívy, podľa ktorej práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti ich vôli iba rozhodnutím súdu," odpísala Michaela Pavelková z odboru komunikácie Kancelárie verejného ochrancu práv. Dodala, že vzhľadom na to, že právo detí na sprevádzajúcu osobu nie je v praxi vždy dodržiavané, verejná ochrankyňa práv odporučila prijať právnu úpravu, ktorá by zakotvila toto právo do zákona o zdravotnej starostlivosti.