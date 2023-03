Miroslavovi (38) hrozí extrémne vysoký trest 25 rokov až doživotie za vraždu, ktorá sa nikdy nestala, respektíve obe obete prežili. Podľa obžaloby napadol svoju 57-ročnú mamu a mladšieho brata v byte v Dolnom Kubíne.

Žene páchateľ spôsobil nožom vážne poranenia hrudníka, bodnutý bol aj muž a aj keď rana nebola nebezpečná, bol aj dokopaný do hlavy a utrpel ťažký otras mozgu. Z dvojnásobného pokusu vraždy obvinili Miroslava. V čase nešťastia boli všetci traja členovia jednej rodiny silno opití.

Súd však bude mať mimoriadne ťažkú úlohu, pretože prípad je extrémne zamotaný a koľko je v ňom zainteresovaných ľudí, toľko je i verzií ako sa všetko malo stať. Samotný Miroslav sa bráni zubami-nechtami. Na súd prišiel s vlastnou verziou.

Tvrdí, že je nevinný a na jeho rodinu zaútočil niekto celkom iný, pričom on sa v čase skutku vôbec nenachádzal doma. Z dôkazov navyše vyplýva, že približne v čase, keď sa mala vražda odohrať, bol Miroslav v krčme, kde mu však nechceli zobrať pri platení kartu, ale požadovali hotovosť. Vybral sa teda k bankomatu a ten muža podobnému Miroslavovi aj zvečnil, ako peniaze vyberá.

Následne sa mal podgurážený Miroslav aj s kamarátom pobrať z krčmy domov, ale pred bytovkou kamaráta došlo medzi nimi ku konfliktu a pobili sa. Doma ho vraj vzápätí čakal hotový horor. Zranená mama a brat, ktorého podozrieval, že ju zranil on.

Priznáva teda, že zaútočil na brata, aby pomohol mame. "Som presvedčený, že môj brat klame, zakrýva skutočnosti, kryje svojich kamarátov. Ja som neublížil svojej rodine, nenapadol som ich. Ja som naozaj nikomu nechcel ublížiť, ak som na brata vyskočil, tak som mal na to právo, bránil som svoju maminu Ak ma chce niekto obviňovať, že som chcel brata zabiť, tak nech si uvedomí, že som mu chcel uľaviť, pomôcť, dal som ho aj do stabilizovanej polohy," povedal pred súdom Miroslav.

Políciu zavolala susedka. "Mali otvorené dvere, kde som videla pani ležiacu na zemi a videla som muža, ktorý do nej kopal a nadával jej," povedala k tomu, čo sa malo odohrať aj susedka, ktorá mala všetko vidieť cez priezor na dverách bytu. Tá následne volala na políciu s tým, že chce oznámiť domáce násilie.

Obžalovaný Miroslav sa snažil súd presvedčiť, že nemal dôvod napadnúť svoju mamu, že s ňou i bratom má dobrý vzťah, pravidelne sú v kontakte a stoja pri sebe. "Ja by som chcel poukázať na to, že sa s rodinou máme radi. Je dosť dôkazov na to, že na mieste boli cudzí ľudia. My sa s bratom máme aj cez to všetko radi. Poslal mi aj list na meniny. Celá rodina stojí pri mne. Chcem zistiť pravdu, že kto ublížil mojej rodine," hájil sa pred súdom Miroslav. Ako dôkaz odznel aj telefonát jeho matky s ním. "Musíme si pomáhať, myslím na teba, mám ťa rada, nosím ťa v srdci," hovorí matka.

Súd včera v prípade nerozhodol, sú vytýčené ešte dva termíny pojednávania, jeden v marci a druhý v polovici apríla.