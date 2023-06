Trebišov má viac ako 20-tisíc obyvateľov, no a zhruba 5-tisíc z nich tvorí miestnu osadu. Práve tá je považovaná za ohnisko choroby, vďaka šíreniu ktorej sa Trebišov dostal do povedomia ľudí. Vyslúžil si aj prezývku „mesto syfilisu“.

Prvá vlna tejto pohlavnej choroby udrela v roku 2002, druhá o osem rokov neskôr. A vyzerá to tak, že aj po 13 rokoch je situácia vážna. “Chorobnosť v okrese Trebišov je najvyššia na Slovensku,” hovorí epidemiologička z miestnej hygieny Lucia Demesová. Syfilis sa pritom nešíri iba zlými životnými podmienkami, ktoré v osade prevažujú, ale aj pohlavným stykom - práve ten je podľa reakcií miestnych zodpovedný za neustále pribúdajúce prípady.

Jeden z obyvateľov popísal situáciu, o ktorej sa vraj verejne vie, ale nie každý je ochotný o tom aj otvorene prehovoriť. “O Trebišove je známe, že sa chlapi chodia ku***ť. Tam sú najmä tie mladé okolo 13-14 rokov. Veľa za to nepýtajú a chlapom sa páčia tie neskúsené,” hovorí Andrej, 41-ročný otec dvoch detí, ktorý služby dospelých rómskych dievčat zopárkrát využil.

“Treba vedieť, že ktoré to robia. To už sú známe tváre pre tých zaužívaných klientov, tie vedia vyhľadať hocikedy. Inak viac stoja večer a v noci na svojich miestach. Nie je to ako v iných mestách, kde sa prostitútky bijú o svoje miesto, každá má svojho klienta... Tu proste chlap sedí v aute, zastaví pri tej, čo sa mu páči a hotovo,” dodáva Andrej.

V osade v Trebišove žije zhruba 5-tisíc ľudí. Zdroj: Lukáš Koco

Zastaviť detskú prostitúciu v meste sa snaží aj magistrát

O probléme radnica vie. "Mesto Trebišov zaviedlo aj ďalšie opatrenia prostredníctvom mestskej polície. Napríklad mapovanie a pravidelné kontrolovanie lokality, kde dochádza k najčastejšiemu poskytovaniu platených sexuálnych služieb a taktiež monitorovanie rizikového správania osôb v rómskej osade i mimo nej,” reaguje hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová.

Podľa nej je podstatným opatrením aj realizácia prednášok o sexuálnej výchove pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré sa mesto snaží zabezpečiť. Pred časom bol totiž zaznamenaný syfilis len u 16-ročného chlapca!

Stretli sme sa s jeho mamou, no tá radikálne odmieta, že by jej syn mohol byť nakazený. “Nemá syfilis, nič mu neni, on žije slušne, dobre sa starám, do školy chodí. On ani nevie, čo je sex, kde by to chytil?” reagovala prudko.

