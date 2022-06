Príčinou tejto smutnej udalosti je podľa všetkého údajne nezodpovedné konanie Marty (65) z 5. poschodia, ktorá nechala vo svojom byte horieť sviečky a zaspala, čo následne spôsobilo požiar. “Nikdy, ani v tom najhoršom sne by mi nenapadlo, že sa niečo takéto stane. Že budem pomáhať so synom budiť všetkých susedov a nakoniec to najsmutnejšie - že budem musieť identifikovať telá (4 obete). Od 1. hod. v noci sme ešte nespali. Kvôli susede, ktorá nechala horieť sviečky…,” napísala na svoju stránku na sociálnej sieti Zuzana Jančichová.

Tá bola jednou z tých, ktorá pomáhala susedom dostať sa urýchlene von - utekala po jednotlivých poschodiach a búchala im na dvere, kým sa nezobudili. Avšak, nanešťastie sa nepodarilo zobudiť všetkých. O život prišli dve ženy a manželský pár Eva a Rastislav, ktorí žili v jednej domácnosti so synom. Toho previezla záchranka do nemocnice a je v kritickom stave. Hrdinka Zuzana Jančichová, si však nevie odpustiť, že sa jej nepodarilo zobudiť všetkých. “Je mi to ľúto. Náš pes na rukách a v spodnom prádle, župane sme sa so synom snažili všetkých budiť. Je mi to ľúto, moc…,” napísala.

Dodala, že podľa nej žena, ktorá požiar spôsobila, bola podľa nej psychicky labilná.

“Pani bola psychicky nie dobre už dlhší čas. Keď som na to apelovala, že nemôže bývať sama, nakoľko som si ju a jej správanie dlhšiu dobu všímala, kompetentní na to aj tak kašlali. Bohužiaľ,” uviedla. Zuzane sú však vďační mnohí, ktorí boli v daný okamih v horiacom paneláku a ktorých takto doslova zachránila.

