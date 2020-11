Otca a syna Františov Dorovcov z Dolného Chotára (okres Dunajská Streda) súdia za objednávku viacerých vrážd a jeden pokus o vraždu a účasť v zločineckej skupine sátorovcov. Hrozí im 25 rokov väzenia až doživotie. Cez vražedné komando sátorovcov si objednávali likvidáciu biele kone.

Pred súdom hovoril o napadnutí agronóma Imricha Czakoa. „Sátor mi kázal, aby som si naňho počkal a potom ho zbil. Bolo to v Kráľovskom Brode. Čakal som preto, kým príde do roboty a keď vyšiel z auta, tak som ho zbil. Bol to niekedy v roku 2002/2003 a mám pocit, že v zime. Presne si to však už nepamätám,“ prezradil Bogros.

Vzápätí pokračoval: „Sátor mi dal objednávku v prítomnosti Konkolyho a povedal, aby som mu poriadne naložil. Zbil som ho zamaskovaný, mal som na sebe kuklu. Pri útoku som použil palicu. Poškodený sa bál a kričal, že ho zabijem. Od Sátora som za to dostal 30-tisíc korún. Čo stalo s poškodeným som zistil, až keď ho vykopali... Sátor mi pred objednávkou povedal, že keď chcem peniaze, tak to mám urobiť,“tvrdil Bogros.

Ako dodal, po roku a pol od zavretie jednotlivých členov skupiny Sarotov mu Dora mladší povedal, aby som mu išiel pomôcť niekoho vykopať a prekopať. „Na mieste sme však nikoho nenašli. Vedelo sa, ze polícia hľadala zakopaného, ale na dôvod vykopania som sa vtedy nepýtal. Neskôr sa Alföldy spolu s Dorom mladším báli, že väzobne stíhaný Bugár začne spolupracovať s políciou a bude im ukazovať, kde sú poškodení zakopaní. Preto sa rozhodli, že pôjdu a mŕtvych premiestnia,“ uzavrel Attila Bogros.

