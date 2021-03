Plačú za ňou príbuzní, kamaráti, známi ale aj jej milovaní študenti. Tonka(†38) totiž učila na vranovskej strednej škole a medzi žiakmi bola mimoriadne obľúbená. Aby sa s nimi po mesiach odlúčenia kvôli pandémii mohla konečne stretnúť a učiť prezenčne, dala sa zaočkovať proti koronavírusu vakcínou. Ušla sa jej očkovacia látka od spoločnosti AstraZeneca.

Zlá predtucha?

Po tom, ako sa Antónie a aj u jej kolegov, ktorí sa tiež dali touto látkou zaočkovať, objavili nejaké nežiaduce účinky vo forme bolesti kĺbov, svalov, hlavy, teploty či triašky, dostala strach. Hľadala si informácie na internete. Krátko predtým, ako pre zlý zdravotný stav týždeň po očkovaní odpadla, zdieľala na svojom profile na sociálnej sieti článok o problémoch s vakcínou AstraZeneca o tom, že očkovaní ochoreli vo Švédsku, Nemecku aj v Bratislava. S kolegami zdieľala pod príspevkom svoje pocity. "99-percent, ktorí sme boli a o ktorých vieme, sme mali reakciu a dosť nepríjemnú," písala známemu ešte 16. februára.

Tonka (†38) so svojimi známymi zdieľala svoje pocity po očkovaní. Zdroj: FB

Lenže o pár dní na to skolabovala. Skončila v košickej nemocnici, no ani napriek snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť ju a zomrela. "Nie je to tak, že zomrela pre očkovanie. Dostala porážku, na krátko sa aj prebrala, bola na polovici tela ochrnutá, ale vnímala. Dali ju do umelého spánku, lebo mala veľký opuch na mozgu, čakali dva dni, či sa tej to začne zlepšovať, kale znova sa jej to zopakovalo 28. februára, dostala druhú porážku, odumrel jej mozog a už iba bilo srdiečko. Preto zavolali jej rodičom, aby sa s ňou išli rozlúčiť," opísala s plačom jedna z Tonkiných kamarátok.

Podľa našich informácií mala vynikajúca učiteľka vrodenú chorobu so zvýšenou tendenciou tvorby trombózy, teda krvných zrazenín na stenách ciev. No a krvná zrazenina sa jej dostala do mozgu, upchala tam cievu a jej stav sa tak skomplikoval, že jej už nebolo pomoci.

Antónia svojej dobrosrdečnej a ušľachtilej povesti nezostala dlžná ani po smrti. Jej orgány, ktoré boli v poriadku, boli darované na transplantáciu, aby pomohli zachrániť životy iných. Týmto prejavom mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu príbuzní Antónie podčiarkli výnimočnosť pedagogičky, o ktorej jej študenti vravia, že na ňu nikdy nezabudnú.

Zistili by lekári, že zomrela kvôli očkovaniu?

Podľa lekárky, ktorá sa venuje súdnemu znalectvu, keby išlo o orgánové zlyhanie ako reakcia na očkovanie, nemohli by byť nebohej Antónii ani odobraté orgány na darcovstvo: "Ak by to súviselo s očkovaním, boli by tromby - krvné zrazeniny, v celom rozsahu, vo všetkých jej orgánoch."

Preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca ohlásilo Dánsko, Nórsko, Island a v piatok aj Bulharsko. Urobili tak na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov a po jednom úmrtí v Dánsku a jednom v Bulharsku, ku ktorým došlo po podaní tejto očkovacej látky. Svetová zdravotnícka organizácia uviedia, že podľa dostupných údajov táto vakcína nezvyšuje riziko krvných zrazenín a odporučili ju ďalej používať.

"Analýza našich údajov o bezpečnosti z viac ako desiatich miliónov záznamov nezistila nijaké dôkazy o zvýšenom riziku pľúcnej embólie alebo hlbokej žilovej trombózy u žiadnej definovanej vekovej skupiny, pohlavia, šarže alebo konkrétnej krajiny. V skutočnosti je zaznamenaný počet takýchto udalostí u očkovaných osôb podstatne nižší, ako v bežnej populácii," uviedol hovorca spoločnosti AstraZeneca.

Je vakcína AstraZeneca naozaj bezpečná?

