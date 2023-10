Tragédia sa odohrala v byte na piatom poschodí, kde žil 60-ročný strýko, jeho 32-ročný synovec a psík. Práve synovca po strašnom náleze polícia na mieste zadržala. „Včera v nočných hodinách bola polícia privolaná na Murgašovu ulicu v Prievidzi. Hádka dvoch mužov vyústila do fyzického útoku bodnutím 60-ročného muža nožom do hrudníka,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Ján N. (60) zraneniam podľahol. Dobodaný mal byť podľa susedov aj staručký psík muža. „Polícia na mieste vykonala prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony a zadržala podozrivého z tohto skutku,“ potvrdila K. Kuzmová.

Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. „S podozrivou osobou momentálne prebiehajú úkony smerujúce k objasneniu tohto skutku. Bližšie informácie k tomuto prípad poskytneme, až keď nám to procesná situácia dovolí,“ uzavrela K. Kuzmová.

Byt sa nachádza na prievidzskom sídlisku v rade ďalších bytových domov. Miestni ich prezývajú Čínsky múr. „Starší pán mal psíka, takého staručkého kokeršpaniela. Spolu so synovcom bývali preto, lebo chlapec mal dávať pozor na strýka, ktorý bol tiež psychicky chorý. Aj synovec bol taký, tiež sa liečil na psychiatrii viackrát,“ povedala suseda.

Podľa príbuzných mal mladík už desať rokov diagnostikovanú vážnu psychiatrickú diagnózu na ktorú bral aj lieky. Príbuzní neveria, že by dokázal ublížiť svojmu strýkovi, s ktorým mal podľa nich veľmi dobrý vzťah. Rovnako si nedokážu predstaviť, že by dobodal nevinného psíka.

Podľa susedy bol starší pán trochu čudák, ale inak dobrák. „Ale mladý, to bolo niečo iné. Ten si vodil do bytu všelijakých kamarátov, muziku na plné pecky mali. Len pred mesiacom sa vrátil z nemocnice, kde sa liečil na psychiatrii. V tom amoku, keď neužíval lieky, mohol vyskratovať. Veď len deň predtým ho videli ľudia ako holý behal po ulici pri Magure,“ povedala suseda.

Tá doplnila, že v pondelok jej zvonil a pýtal od nej kľúče, že sa chce dostať do tretieho vchodu. „Bol taký nepríčetný, tak zvláštne sa správal. Inak s ním ale problémy neboli, to, že si muziku púšťal nahlas, to sme neriešili, dali sme si hlasnejšie televízor a bolo,“ povedala suseda.

Podľa nej Ján N. každý deň chodil pravidelne so psíkom von. „Vždy o siedmej ráno. Dnes sa ma sused pýtal, kde je Janko, prečo nešiel vyvenčiť psíka, či sa niečo nestalo. Ešte teraz sa trasiem,“ dodala suseda.

Synovec mal podľa ľudí bývať so strýkom približne dva roky, pričom v tom čase prerábali aj byt. Matka 32-ročného muža, ich chodila podľa susedov pozerať denne. „Včera, zrejme po tej hádke so strýkom, videla suseda mladého behať po parapetnej doske okna bytu. Mladý tam stál a chcel asi spáchať samovraždu. Chcel skočiť dole. Keby spadol z piateho poschodia, tak sa zabije. Suseda sa ho spýtala, či mu treba pomôcť, čo mu je, či je v poriadku? On vtedy skočil naspäť do bytu. O pár hodín neskôr už tu bol plný dom policajtov,“ uzavrela svedkyňa.