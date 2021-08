Kto vyrieši zamotaný problém? Zvolenský sudca Dalibor Miľan odmietol na pojednávaniach nosiť rúško. Za to čelí disciplinárnemu konaniu a možno príde aj o talár. Lenže ešte predtým svojej nadriadenej a zasahujúcim policajtom udelil pokuty za rušenie pojednávania. Sú právoplatné, len je otázne, kto ich má zaplatiť.

Sudca Okresného súdu vo Zvolene Dalibor Miľan pravidelne pojednával bez rúška. Niekoľko ráz ho za to napomenula i predsedkyňa súdu Mariana Philadelphyová. Keď jej výzvy ignoroval, privolala policajnú hliadku. Tá prišla za sudcom do pojednávacej miestnosti. Lenže Miľan dal za to každému policajtovi pokutu 66 eur za rušenie poriadku a priebehu pojednávania. A pokutu 300 eur udelil aj predsedníčke súdu!

Policajti aj predsedníčka súdu tvrdia, že si len robili svoju prácu. Potvrdzuje to aj Mgr. Peter Lukašek z advokátskej kancelárie SLA: „Ak príslušníci Policajného zboru kontrolovali a vynucovali dodržiavanie platných právnych predpisov a zároveň ukladali sankciu za ich porušenie, tak postupovali v súlade so zákonom.”

Napriek tomu, že sám sudca porušil predpisy, pokuty, ktoré udelil, nie je možné zrušiť a sú platné. Ako uvádza Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti: „Zákon neumožňuje zrušiť pokutu či oslobodiť kohokoľvek od úhrady. Opravný prostriedok nie je prípustný, jediná možnosť je ústavná sťažnosť.”

Má platiť aj šéfka súdu

Predsedkyňa súdu aj zasahujúci policajti neboli na pojednávaní, na ktorom pokutu dostali, ako súkromné osoby, ale ako štátni zamestnanci. Kto má teda pokuty zaplatiť? Problém zaujal aj občianske združenie Objektívne informovaná spoločnosť. Obrátili sa na sudkyňu aj policajtov. „Zvažujem a pripravujem podanie sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky,” potvrdila sudkyňa Philadelphyová.

Vysvetľuje, že z rozhodnutia sudcu Miľana nie je jasné, komu pokutu uložil: „Či mne ako fyzickej osobe, či ako predsedníčke súdu, respektíve ako zamestnávateľovi. Preto neviem odpovedať, či ju uhradí štátna správa, teda ministerstvo spravodlivosti, alebo zamestnávateľ, Okresný súd Zvolen, ktorého som štatutárom.” Sudca Miľan vydal pokyn, aby sudkyňa Philadelphyová k pokute oznámila svoje osobné údaje. “Ale ja som konala ako predsedníčka súdu, nie ako fyzická osoba, a zo žiadneho právneho predpisu mi takáto povinnosť uviesť moje osobné údaje nevyplýva,” konštatuje Philadelphyová.

Policajti sa odvolali

Pri zasahujúcich policajtoch sa sudca Miľan vyjadril jasnejšie. „Sudca uložil pokuty policajtom obvodného oddelenia Policajného zboru Zvolen vo výške 66 €, každému policajtovi zvlášť. Pokuty teda boli uložené štátu a nie fyzickým osobám,” informovalo ministerstvo vnútra. „Policajti OO PZ Zvolen podali proti uvedenej žiadosti sťažnosť na Okresnom súde vo Zvolene s odôvodnením, že uložená poriadková pokuta im bola sudcom uložená ako policajtom - predstaviteľom orgánu verejnej moci štátu a nie ako fyzickým osobám,” argumentuje ministerstvo.

Predsedníčka súdu a policajti tvrdia, že dôvod postihu je neopodstatnený. „S hliadkou polície som nevstúpila do pojednávacej miestnosti v čase, keď sudca pojednával. Skončil jednu vec, účastníci konania vyšli z pojednávacej miestnosti a on vyvolal ďalšiu vec, vtedy sme tam vstúpili,” vysvetľuje Philadelphyová.

