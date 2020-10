Do preventívnej väzby tak ide 31-ročný Čech Pavol, Slovák Martin z okresu Poprad (31) bude stíhaný na slobode.

Obaja muži mali počas protestu hádzať kamene a dlažobné kocky do policajtov. Niektoré predmety trafili mužov zákona do prilby na hlave, do hrude a ďalších častí tela.

Policajti oboch oboch výtržníkov zadržali ešte v priebehu zhromaždenia a eskortovali ich na oddelenie. Išlo o 31-ročného Martina z okresu Poprad a 31-ročného Čecha Pavla.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa spáchaného za núdzového stavu. V prípade dokázania viny im hrozí 12 až 25 rokov.

Polícia v súvislosti s protestom v Bratislave už obvinila dve osoby. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Pri proteste musela polícia použiť vodné delo

Protest proti opatreniam vlády sa uskutočnil v Bratislave uplynulý víkend. Zúčastnilo sa na ňom niekoľko tisíc ľudí, medziiným prívrženci Kotlebovcov aj fanúšikov ultras, ktorí boli agresívni a napádali policajtov. Tí preto museli nakoniec použiť aj vodné delo.