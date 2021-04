Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Kysučan Peter Kubička dostal za vraždu podnikateľa poriadne vysoký trest. Okresný súd ho odsúdil na 21 rokov, no ponechal ho na slobode s monitorovacím náramkom.

Advokát Petrovi po rozsudku hneď zavolal a zvažovali podanie mimoriadneho opravného prostriedku. To, že bude chcieť ujsť, advokát vylúčil. Čo však nasledovalo potom, určite nečakal ani on sám.

Vyzerá to tak, že krátko po ich telefonáte začal odsúdený ihneď riešiť len to, ako by mohol z krajiny ujsť. Monitorovací náramok mu mali pred nástupom do väzenia odstrániť. On sa ho však zbavil sám ešte v stredu.

Policajti spustili po mužovi veľké pátranie

Policajti po Kysučanovi spustili veľkú pátraciu akciu a vydali signál do celého Schengenu. Podľa doterajších informácií mal Peter nasadnúť do terénneho auta a mal sa vybrať do Česka. Na diaľnici pri českom Mikulove ho však zastavili miestni policajti.