Bývalý šéf modelingovej agentúry Peter R., obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu sexuálneho zneužívania, sa do väzby nevráti. Najvyšší súd (NS) SR v utorok odmietol dovolanie ministerky spravodlivosti podané proti rozhodnutiu Krajského súdu v Nitre, ktorým väzbu nahradil za písomný sľub obžalovaného a dohľad probačného a mediačného úradníka. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

"Najvyšší súd sa stotožnil s rozhodnutím krajského súdu, ktorý u obvineného zistil existenciu výnimočných okolností prípadu, odôvodňujúcich nahradenie väzby miernejšími prostriedkami," uviedla hovorkyňa.

Upozornila, že rozhodnutie senátu NS vychádza aj z formálne nekvalifikovaného podania dovolania bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. "Aj v prípade, ak by dovolanie ministerky spravodlivosti bolo dôvodné, návrh na vzatie obvineného do väzby v podobe uvedenej ministerkou spravodlivosti v dovolaní by bol nevykonateľný vzhľadom na absenciu uvedenia zákonných náležitostí Trestného poriadku," upozornila Važanová.



Obžaloba Petra R. sa mala týkať viac ako štyroch desiatok skutkov a 25 poškodených, ktorých mal obžalovaný zneužívať.