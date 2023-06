Súd s exprezidentom Andrejom Kiskom v kauze jeho firmy KTAG začal vo štvrtok na popradskom okresnom súde. Vinu poprel, celé to vníma ako politický proces za to, že odmietol vymenovať bývalého premiéra Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu SR. Spolu s Kiskom je obžalovaný aj konateľ firmy Eduard Kučkovský.

Podľa obžaloby, ktorú na začiatku pojednávania prečítal prokurátor prešovskej krajskej prokuratúry Marek Švagerko, si obžalovaní na firmu Kiskovcov KTAG zahrnuli do účtovníctva aj daňové doklady, ktoré neboli predmetom podnikateľskej činnosti firmy a týkali sa výdavkov na prezidentskú kampaň v roku 2013. A neoprávnene si tak uplatnili nároku na odpočítanie dane a vrátenie DPH vo výške cez 150-tisíc eur. Išlo o faktúry napríklad za tlač propagačných materiálov, prenájom bilboardov, za hotelové služby alebo prenájom lietadla. Dopustiť sa mali týmto konaním pokračovacieho zločinu daňového podvodu.

K obžalobe sa vyjadril Kiskov obhajca Peter Kubina, ktorý ju považuje za nedôvodnú, lebo prokurátorom spomínané skutky nie sú trestnými činmi. Dodal, že takýto prípad sa ešte nikdy nedostal pred súd a v tomto prípade je to len preto, že ide o Kisku a súvisí s vyšetrovaním v iných trestných skutkoch, menoval napríklad Súmrak. “Všetky plnenia na vstupoch sú reálne s reálnymi cenami. Boli nákladmi za marketing na zvýšenie poznateľnosti konateľa rodinnej firmy ako kandidáta na prezidenta.”

Podľa Kubinu daňovým trestným činom je ak niekto podvodne vyláka od štátu nadmerný odpočet DPH na základe fiktívnych predstieraných vstupov alebo účelovo nadhodnotených. Zdôraznil, že úmyslom Kisku bolo zvýšiť svoju poznateľnosť vo verejnosti, aby posilnil obchodné meno svojej firmy. Čo sa mu vraj aj podarilo. V publikačnej a prednáškovej činnosti to vraj znamenalo konkurenčnú výhodu a následne sa to prejavilo v zjavnej účelnosti vynaloženia financií na propagáciu Kisku. Po skončení jeho mandátu vzrástol dopyt aj cena po jeho prednáškach. Daňové priznanie po poukázaní na chybu opravili a štát neprišiel o žiadne peniaze.

Kiska tvrdí, že podnikanie a predaj sú úzko spojené s marketingom a teda tvorby obchodných značiek. Kandidatúrou chcel dosiahnuť svoju poznateľnosť. Znamená to, že si iba chcel urobiť reklamu? “Na začiatku som mal veľmi malé šance. Potom sa zadarilo,” zareagoval s tým, že po zvolení za hlavu štátu s podnikaním prestal.

Zdôraznil, že jeho slovenské firmy, kde bol majiteľom a konateľom odviedli v minulosti na daniach desiatky miliónov eur. A on ako osoba státisíce eur. "Historicky ešte nikto nikdy sa v slovenskom a českom súdnictve nepostavil pred súd človek za to, za čo dnes budem pred súdom stáť ja," povedal exprezident Kiska pred začatím pojednávania. Dodal, že osem rokov bol "očierňovaný" a "špinený” iba preto, lebo sa volá Andrej Kiska."Bol som prezidentom slovenskej republiky a odmietol som sa podriadiť mafii," dodal Kiska. Na súde vyhlásil, že je nevinný.

Celé Kiskovo vyjadrenie si pozrite vo VIDEU. Spomenul R. Fica, R. Kaliňáka aj T. Gašpara:

Podľa Kisku je neštandardné, že prokurátor vymenil dvoch vyšetrovateľov, ktorí odmietli vzniesť voči nemu obvinenie. "Našiel sa až tretí, ktorý tak spravil," skonštatoval. Na otázku, či vie o kariérnom postupe tohto policajta uviedol, že to pre neho nie je podstatné. Faktom však je, že následne sa spomínaný vyšetrovateľ stal šéfom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Východ.

Fico odmieta, že by Kiskova kauza mala niečo spoločné s menovaním šéfa Ústavného súdu. "Jasné, že to tak nebolo," odpovedal na štvrtkovej tlačovej konferencii na otázku, či mal ponúknuť Kiskovi, že nebude stíhaný v tejto veci, ak ho vymenuje. "Keď v tejto atmosfére nenávisti voči Smeru, čo predvádza polícia a prokuratúra, dotiahli Kisku pred súd a obžalovali ho, tak to musí byť čisté ako božie oko," dodal.

Súdne pojednávanie pokračuje v piatok a samosudkyňa avizovala jeho odročenie. Vypočuť chce totiž svedkov navrhovaných obhajobou, znalcov a prečítať desiatky svedeckých výpovedí a listinné dôkazy. Ďalšie hlavné pojednávanie sa bude konať v závislosti od prítomnosti oboch strán počas leta. Súdny spis má približne 6000 strán.

Na pojednávanie prišiel aj bývalý šéf Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý na chodbe súdu slovne atakoval obžalovaného Kisku.

Prečítajte si tiež: