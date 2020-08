Strelec z Banskej Bystrice to má spočítané: Polícia ho obvinila z vraždy, putuje rovno za mreže

V Banskej Bystrici sa stala tragédia pri ktorej prišlo hádke medzi dvoma staršími mužmi. Následne jeden z nich vytiahol zbraň, namieril na protivníka a minimálne dva razy vystrelil. Obeť († 64) na mieste zomrela. Strelec z miesta činu ušiel. Polícia po ňom vyhlásila pátranie. Ulicami Banskej Bystrice sa začal šíriť strach. Keďže polícia páchateľa nezadržala, tí, ktorí o incidente vedeli, sa začali báť a útočníka videli za každým rohom… Našťastie, policajtom sa po pár hodinách podarilo strelca zadržať u neho doma.

STRELEC ČELÍ OBVINENIU Z OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉHO ZLOČINU VRAŽDY! Zdroj: facebook

"Po vykonaní procesných úkonov bol obvinený umiestnený do policajnej cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie." uviedla polícia na sociálnej sieti.

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ dôvodom hádky a streľby mali byť partnerské vzťahy a žiarlivosť. V tragický večer mal strelec vyčítať žene a obeti vzťah, no hádka sa nakoniec zvrtla až do streľby. Niektorí svedkovia tvrdili, že svoju úlohu mal zohrať aj alkohol.