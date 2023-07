Vodičov smerujúcich do Košíc vítala hneď za úvodnou tabuľou mesta posledná fáza policajnej naháňačky. Po viac ako štyridsiatich kilometroch sa podarilo mužom zákona zastaviť unikajúceho muža, ktorý utiekol z michalovskej nemocnice. „Policajné hliadky boli vyslané na výpomoc ďalším policajným hliadkam, ktoré prenasledovali unikajúce vozidlo od obce Trhovište (okr. Michalovce) v smere do obce Rozhanovce pri Košiciach. Vodič vozidla nereagoval na výzvy na zastavenie vozidla a naďalej unikal,“ informovala Plus JEDEN DEŇ Lenka Ivanová, hovorkyňa polície v Košiciach.

Zopár kilometrov pred Košicami zmenil vodič smer jazdy z obce Rozhanovce na Košice. Práve na vjazde do mesta sa podarilo PMJčkárom zablokovať príjazdovú cestu. „Vozidlo sa naďalej približovalo veľkou rýchlosťou a nezastavovalo. Z uvedeného dôvodu zasahujúci policajti využili v zmysle zákona oprávnenie na zastavenia unikajúceho vozidla, a to hrozbu zbraňou,“ dodala Ivanová.

Minulý mesiac pritom košickí policajti tiež na ceste pacifikovali unikajúce vodiča. FOTO TU

Po tom, čo auto zastavilo na krajnici, niekoľkokrát vyzvali policajti vodiča, aby prestal unikať a vystúpil z vozidla. „Stáli sme v kolóne, všetko bolo blokované. Nechcel vystúpiť, asi päť-šesťkrát ho vyzývali policajti, aby vystúpil,“ opísal pre náš portál jeden z vodičov.

Okrem toho, že pacient unikajúci polícii odmietal vystúpiť, nechcel vypnúť ani motor. „Ešte akoby pridával plyn. Sme sa báli, že sa rozbehne na policajtov,“ dodal šofér z kolóny.

Polícia po čase stratila trpezlivosť a použila donucovacie prostriedky. Padol aj varovný výstrel, po ktorom muž z auta vystúpil. Následne mu policajti nasadili putá. „Počas služobného zákroku nedošlo k zraneniu osoby, ujme na zdraví ani ku škode na majetku,“ spresnila policajná hovorkyňa.