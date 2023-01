11:40 Nasleduje prestávka do 12:15 hod.

11:36 Záverečná reč obžalovaného: "Vážený súd, som si vedomý, akého činu som sa dopustil. Je mi to úprimne ľúto. Viem, že sa to už nedá vrátit späť. Sám nerozumiem tomu, čoho som bol schopný. Je pravda, že náš spoločný život nebol v posledných rokoch dobrý, no aj tak mi nikto nedal právo urobiť to, čo som urobil. Čo sa týka tela a miesta, stojím si za tým, ako som to opísal."

11:25 Zástupca poškodených: "Obžalovaný zničil život brutálnym spôsobom svojej žene, svojej dcére, príbuzným (rodičom a bratom) a sčasti aj sebe."

11:23 Zástupca poškodených: "Je to smutné, keď pozostalí (rodičia) nemôžu pochovať svoju dcéru. Sú silne veriaci. Nemajú kam íst zapáliť sviečku. Brat nebohej sa ujal jej dcéry."

11:11 Prokurátor navrhuje trest odňatia slobody vo výške 22 rokov pre obžalovaného.

11:10 Aktuálne prebiehajú záverečné reči.

11:08 Pozostatky Agáty sa zatiaľ nenašli. Psychologička si myslí, že Katrenič zámerne ukázal nesprávne miesto, kde mali byť pozostatky jeho manželky.

10:58 Podľa psychologičky obžalovaného trápilo, že sa manželka nesprávala dobre k ich dcére. Záležalo mu na nej.

10:43 Podľa odborníčky je jeho ľútosť skôr formálna.

10:38 Vypovedá znalkyňa z odboru psychológie.

10:29 Vypovedá znalec z odboru psychiatrie. Povedal, že Katrenič v čase skutku bol pri zmysloch a bol si vedomý, čo urobil. Išlo o afekt.

10:22 Všetky procesné strany prijali uznesenie. Dokazovanie prebiehať nebude, bude sa riešiť len jeho trest.

10:18 Pred senátom vyhlásil tichým a roztraseným hlasom: "Som vinný"...

10:00 Na Okresný súd v Banskej Bystrici prišiel Štefan Katrenič. Na otázky novinárov neodpovedal.

