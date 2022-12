Detaily hrozného prípadu, pri ktorom bola brutálnym spôsobom zavraždená len 39-ročná Agáta Katreničová, prešetruje polícia od začiatku tohto roka a výrazný posun doposiaľ nezaznamenala. V stredu (30.11.) však prišla s najnovšou informáciou: "V prípade obzvlášť závažného zločinu vraždy bolo vyšetrovanie ukončené a celý spisový materiál bol zaslaný na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici," uviedla krajská banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Presne 10. marca, malo dôjsť medzi Štefanom Katreničom (46) a jeho manželkou k hádke. Pri nej do seba manželia navzájom strčili a Katrenič si pri tom odrel pravé stehno. Jeho manželka Agáta po útoku padla na zem a keď dopadla na chrbát, Katrenič ju chytil pod krk oboma rukami a držal až pokým sa prestala hýbať. Keď prestala klásť akýkoľvek odpor, tak ju podľa vlastnej výpovede odtiahol do kúpeľne.

„Priniesol fóliu a telo manželky začal rezať. Na porciovanie si najprv zobral kuchynský nôž, ten mu však nestačil a tak mal siahnuť po elektrickej píle," tvrdia vyšetrovatelia. Časti tela naložil do troch 10-litrových vedier, ktoré následne odložil v garáži až do ďalšieho dňa. Medzitým pokračoval vo svojom bežnom živote a ráno odišiel do práce. Na druhý deň mal vyhadzovať jednotlivé časti tela z auta na rôznych miestach Slovenska.

