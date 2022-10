Desivú udalosť, ako býva zvykom v podobných prípadoch, jej oznámili zo strediska Rýchlej zdravotníckej pomoci. „Starostovia sú vždy informovaní o závažných udalostiach v obci. Zhodou okolností som mala v tom čase cestu cez Staromestskú ulicu, takže som na miesto nehody dorazila prakticky okamžite,“ hovorí starostka.

Nedá sa zabudnúť

Na to, čo videla, zrejme tak skoro nezabudne. „Na mieste boli v akcii všetky záchranné zložky. Množstvo policajných áut, sanitky, hasiči... Priami svedkovia tragédie mi so slzami v očiach rozprávali, čo sa tam udialo. Väčšinou ľudia boli v šoku, triasli sa... Pokiaľ to len bolo možné, snažila som sa ich upokojiť,“ spomína staromestská starostka, ktorá aktívne nezachraňovala zranených, keďže v danom momente tam boli už záchranári a tí konali maximálne profesionálne.

Súcit s pozostalými

„Nebolo potrebné, aby im niekto pomáhal,“ zdôrazňuje, pričom poznamená, že osobne si na takúto tragédiu v Bratislave nepamätá. „Pociťujeme hlboký smútok, rodinám obetí vyjadrujeme sústrasť. Na znak súcitu a smútku nad stratou mladých životov sme vyvesili čiernu vlajku,“ hovorí s pohnutím v hlase starostka.

Prísnejšie tresty

S ohľadom na to, že muž, ktorý šoféroval, si sadol za volant potúžený alkoholom, Zuzana Aufrichtová si neodpustila poznámku. „Je až neuveriteľné, že ešte stále je potrebné opakovať, že alkohol za volant nepatrí. Skutočne je na zváženie zmena legislatívy smerom naozaj k významnému postihu vodičov, ktorí spôsobia dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu,“ uzavrela svoje rozprávanie o tragédii, ktorá otriasla celým Slovenskom.

