Bicykel zmizol minulý týždeň v piatok nad ránom. "O tretej som vyprevádzala priateľa do práce a už tam nebol. Už som ani nespala do rána, keď som to zistila," povedala Ľubka a pátranie po bicykli zverejnila na sociálnej sieti.

Netrvalo dlho a azúrový fešák sa našiel a to aj napriek tomu, že majiteľka jeho krádež pre nízku hodnotu nenahlásila na polícii. "Som neuveriteľne šťastná. Volal mi sused, čo býva nado mnou, že našiel môj bicykel. Bol odstavený za domom, kde bývam a odkiaľ aj zmizol," povedala Ľubka. Tá je presvedčená, že zlodej zistil, že bicykel, ktorý je jediný v Trenčíne nedokáže predať a ani sa na ňom voziť. A možno sa v ňom aj pohlo svedomie.

Azúrového fešáka dostala Ľubka od kamaráta pred niekoľkými rokmi preto. Tá bola fanúšičkou takýchto skladačiek už od detstva, kedy rovnakú skladačku vlastnila. Do bytovky, kde sa bicykel nachádzal nemal prístup nikto cudzí a mala ho spolu s retro bicyklom svojho priateľa odložený na chodbe.

Ľubka a jej bicykel sú známi po celom Trenčíne. "Je to taký maskot mesta. Priateľ jeho fotky zdieľal na rôznych stránkach venovaných mestu, takže ho tu každý pozná. Ak by sa ho zlodej pokúsil predať, určite by vyšlo najavo, že bicykel je kradnutý. Možno aj preto sa rozhodol ho vrátiť," uzavrela Ľubka, ktorá už opäť na svojom azúrovom fešákovi brázdi ulice Trenčína.