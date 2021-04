Jeden z členov komisie, poslanec za ĽSNS Marián Kotleba na sociálnej sieti uviedol, že v piatok 9. apríla sa hlasovaním o záverečnej správe skončila činnosť komisie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej na prešetrenie úmrtia generála Milana Lučanského. "K prvej verzii záverečnej správy som dal niekoľko závažných pripomienok, nie všetky však komisia akceptovala a zapracovala do finálnej verzie," uviedol. Podľa neho bolo v správe niekoľko faktov "úplne prekrútených a to až do takej miery, že sa dajú označiť za klamlivé." Vraj sa z faktov, ktoré zistili a s ktorými sa oboznámili, nezískal jednoznačné presvedčenie o tom, že Lučanský vo väzbe spáchal samovraždu. Preto hlasoval proti záverečnej správe, ktorá označila úmrtie generála ako samovraždu.

Zástupca rodiny poškodeného Milana Lučanského europoslanec a dlhoročný popradský sudca Miroslav Radačovský je prekvapený z tvrdení, že by komisia už ukončila svoju činnosť. Podľa neho by tým porušila svoj vlastný štatút. “Zrejme ide o nejaký omyl. Inak sa to nedá vysvetliť. Ak uvažujem logicky, správa nemohla byť vyhotovená, pretože ak by bola, znamenalo by to podľa štatútu ukončenie činnosti komisie. Tým by došlo k jeho porušeniu, keďže pred podaním správy má byť oboznámený zástupca poškodených, ktorý sa zúčastní zasadnutia,” uviedol mierne ironickým tónom.

Mejlom požiadal predsedu komisie o podani správy k týmto informáciám, no zatiaľ odpoveď nedostal. Navyše, nesedí mu to ani z dôvodu, že nie sú ešte vyhotovené znalecké posudky k príčinám poranenia a smrti a ako zástupca poškodenej strany požiadal o vykonanie ďalších dôkazov, medzi inými aj vypočutie ďalších svedkov.

Zdôraznil, že pre neho ako bývalého sudcu je primárne zákonným spôsobom vedené vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré skúmajú, akým spôsobom došlo k ublíženiu na zdraví M. Lučanského a ako došlo k jeho smrti. “Ani by ma nemuseli zaujímať závery komisie, pretože nie sú relevantné, keďže nie je subjektom trestného konania,” dodal s tým, že má záujem na objektívnom prešetrení veci. Podľa neho bolo potrebné najprv počkať na ukončenie vyšetrovania a až potom zriadiť komisiu, ktorá by sa k jeho záverom vyjadrila.

Radačovský sa v pondelok dozvedel, že komisia má zasadnúť v piatok 16. apríla a prizvaní by mali byť zástupca poškodených aj poškodení a až potom bude správa komisie zverejnená.

Bývalého prezidenta policajného zboru zadržali vlani začiatkom decembra, keď sa dobrovoľne vrátil z Chorvátska a prišiel vypovedať. Návrhu prokurátora na jeho uväznenie pre obvinenie z korupcie v kauze Judáš vyhovel špecializovaný trestný súd. Z uznesenia, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že rozhodol o jeho umiestnení do kolúznej väzby v Ústave na výkon väzby v Prešove. Bolo to na Mikuláša, 6. decembra.

Už o tri dni však generál skončil v nemocnici. Utrpel totiž zranenie oka za záhadných okolností. A práve to sa stalo živnou pôdou pre rôzne konšpirácie. Vraj ho zbili štyria bachari, museli ho dlho operovať v ružomberskej nemocnici a tam ho previezli preto, lebo primárom oddelenia je blízky človek premiéra Igora Matoviča.

Ničím nepodložené informácie sa šírili napriek tomu, že udalosť vyšetrovala komisia zriadená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a dokonca aj prokurátori na pokyn generálneho prokurátora. Obe komisie konštatovali, že zranenia Lučanskému nespôsobila žiadna iná osoba. Dokonca to potvrdil aj on sám prostredníctvom svojho advokáta.

Lučanský sa navyše ešte prostredníctvom advokáta poďakoval nielen zdravotníkom, ale aj príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže za korektný prístup. Podľa Denníka N povedal o dozorcoch v prešovskej väznici a v trenčianskej väzenskej nemocnici: "Chlapci sú zlatí!"

Čo nám povedali dozorcovia z prešovskej väznice čítajte na ďalšej strane!