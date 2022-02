Rušňovodiča, ktorý má pochádzať z Medzilaboriec, kontrolovali policajti z Dunajskej Stredy na základe požiadavky pracovníkov železníc, pretože počas jazdy na osobnom vlaku nezastavil na dvoch zastávkach - Horná Zlatná a Okoličná na Ostrove. Personálu vlaku sa to nezdalo, navyše, vo vlaku sa viezlo dvadsať cestujúcich.

"Nastúpila som do vlaku, no ten vyrazil šialene rýchlo. V zákrutách letel ako o život," povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ študentka Martina (22) s tým, že keď zastavili v Dunajskej Strede, vlak sa veľmi dlho nehýbal. "Myslela som si, že sa pokazil rušeň, no potom nám oznámili, že máme všetci vystúpiť."

Keď Slavomír nafúkal, polícia ho šupla do cely. Na včerajší súd prišiel Slavomír z cely a s batohom, na ktorom bolo logo ZSSK. Do reči mu priveľmi nebolo. Na otázku, či ide o závislosť od alkoholu, odpovedal jednoznačne. "Nemám problémy s alkoholom a nehovorte na mňa!"

