Tragédia, ktorá sa odohrala 6. decembra 2019, ochromila celé Slovensko. Pri výbuchu plynu v bytovkej na Mukačevskej 7 v Prešove zomrelo 8 ľudí. Všetci obyvatelia prišli o domov, keďže bytovku museli pre zlú statiku zrúcať.

Tehotnú Evku Kozmovú (31) delila od strašnej smrti doslova sekunda. Mala obrovské šťastie! Práve vošla do vchodu bytovky, vracala sa z obchodu. Bolo Mikuláša, chcela urobiť manželovi radosť.

Chlapom, ktorí podvrtávali pri bytovke zeminu na uloženie káblov, prekážalo ich auto. "Priniesla som im kľúče, aby ho odtlačili," spomína Eva. Keď sa vracala do bytu na prvom poschodí, chcela vyjsť schodmi. Už držala kľučku dverí ku schodisku. V tom začula silné syčanie. Vzápätí sa ozvala obrovská rana.

Zavalili ju bezpečnostné dvere, prach a sutiny. Tlaková vlna ju zrazila na zem. Vo vysokom štádiu tehotenstva, chrániac si brucho jednou rukou, sa vyhrabala a štvornožky doplazila ku vchodovým dverám. “Všade bola tma, nevedela som, čo sa deje. Začala som cítiť silný tlak. Keď to ustalo, bola som na kolenách, štvornožky som sa vyškriabala ku schránkam a vyšla von,” opísala udalosti spred roka.

V chaose ju ako prvé napadlo zavolať manželovi: “Prišiel aj so svokrom, vzali ma do nemocnice, kde ma nechali tri dni.” Na lôžku ju sprevádzali hrozné myšlienky. “Bola som v izbe, ktorá mala výhľad k horiacej bytovke. Videla som všetko, čo sa tam odohráva, ako tam fungujú záchranné zložky,” spomína. Mala zmiešané pocity, lebo vedela, že v byte zostala ich sučka Foxy, ktorú si iba nedávno vzali z útulku.

Jej manžel Martin (31) spočiatku informácie o výbuchu zľahčoval. Vtedy však netušil o obrovských rozmeroch nešťastia. “Myslel som, že niekomu v byte vybuchol plyn, to sa stáva. Ale ako sme sa blížili na miesto, všade bolo vidieť húkajúce sanitky a hasičské autá. Videl som z diaľky obrovský dym. Prišli sme s otcom k bytovke medzi prvými,” opísal.

Po tom, ako dostal svoju manželku vo vysokom štádiu tehotenstva do bezpečia nemocnice, vrátil sa a oznámil hasičom, že ak budú v ich byte hľadať, malý psík môže byť zo strachu schovaný pod sedačkou. “Bol poslednou živou bytosťou, ktorú z bytovky vytiahli hasiči živú,” dodal Martin.

Do svojho domova, prvého spoločného, sa Eva s Martinom už nikdy nevrátili. Prišli o všetko, čo v ňom mali. Aj o výbavičku, ktorú chystali pre prvé dieťatko, na ktoré sa nesmierne tešili.

Práve vďaka nemu všetko zlé už o 11 dní vystriedalo obrovské šťastie. Narodila sa im Hanička a všetky svoje myšlienky venovali jej. “Snažíme sa na tragédiu nemyslieť. Budujeme sa, Hanka nám robí radosť, je krásne a zdravé dieťa, je pre nás obrovským darom. Druhé dieťatko je na ceste. Narodí sa v marci a bude to Adamko,” vravia šťastní manželia.

Zatiaľ bývajú v byte Eviných starých rodičov. Jediné, čo sa im podarilo z horiaceho pekla a sutín zachrániť, bol ich svadobný album fotografií a prstene, ktoré dostala Eva od manžela. Našli sa v ruinách, má ich polícia.

Okolo Mukačevskej Kozmovci dlho nemohli prechádzať. “Po určitom čase to zo mňa opadlo,” tvrdila Evka, hoci so slzami na krajíčku. Snažiac sa zadržať plač dodala, že konečne nastaneročné výročie a bude môcť tragédiu v sebe uzavrieť. “No nikdy na to nezabudneme,” dodáva zdrvená.

Explózia panelovej bytovky

K výbuchu došlo v piatok 6. decembra 2019 o 12.12 hod. Plyn explodoval na deviatom poschodí a následne začali horieť všetky štyri zostávajúce poschodia dvanásťposchodového domu. Schodisko domu sa pri výbuchu kompletne zrútilo. Celkovo zomrelo osem ľudí, 48 rodín prišlo o strechu nad hlavou. Polícia obvinila 5 ľudí. Príčinou nešťastia bolo prevŕtanie plynového potrubia pri zemných prácach pred bytovkou.