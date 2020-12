Na sekundu presne rok od výbuchu bytovky na Mukačevskej 7 v Prešove zazneli zvony neďalekého kostole. Rozozvučali sa o 12:12, v čase, keď vlani zaznel obrovský výbuch nahromadeného plynu va vrchných častiach 12-poschodového paneláku. Zrútilo sa celé schodisko a rozhorel sa obrovský požiar, z ktorého bolo ťažké dostať uväznených ľudí.

Minuloročný krik, plač, paniku a zvuk sirén vystriedalo ticho bývalých obyvateľov domu, ktorí teraz stáli mĺčky a smutne neďaleko základov zbúraného paneláku, kde mali kedysi svoj domov. So slzami na krajíčku, mnohí aj s plačom, počúvali príhovory hostí pietneho aktu a v hlavách sa im premietali bolestivé spomienky na zažitú hrôzu, pri ktorej zomrelo osem obyvateľov, 48 rodín prišlo o domovy. Hasičom sa z horiaceho pekla podarilo vyslobodiť 39 osôb. Rozsiahly požiar hasili desať hodín, mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu, ľudia z celého Slovenska sa zomkli a cez rôzne formy pomoci a finančné zbierky sa snažili zmierniť obetiam túto bolestivú situáciu.

Výbuch bytovkysa zapísal do histórie ako jedna z najväčších tragédií v novodobých dejinách Slovenska. "Aj po roku od tejto udalosti mrazí pri pohľade na fotografie, videozáznamy, no najmä, pri spomienkach na osudný deň, keď sa v Prešove zastavil čas," uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek v príhovore pred účastníkmi.

Bývalí obyvatelia domu prichádzali na miesto pietneho aktu s prestihom, prinášali kvety, kahance so sviečkami, fotografie svojich blízkych. Jeden z nich aj zvláštnosť, zrejme obľúbenú vec zosnulého blízke.

Po celý čas držiac v ruke fotografiu svojej sestry Ľudmily Sedlákovej (†69) plakala Anna Boryová (67)z Veľkého Šariša. Nebohá bola v čase nešťastia sama doma, bývala sama v trojizbovom byte. Bola angličtinárka, učila na inštitúte vojenských pilotov, ktorí chodili na misie."Zomrela o 13-tej, volala o pomoc cez balkón. Bývala na desiatom poschodí. Zachránili susedu pod ňou. Rok bola na dôchodku. Okole desiatej mi volala, napísala básničku, chcela mi ju prečítať. Boli sme si veľmi blízke, denne dvakrát sme boli v kontakte, úžasná sestra, dobrotivá. Neviem sa zmieriť s tým, akým strašným spôsobom zahynula. Toto si nezaslúžila. Žijem jej smrť každý deň,"povedala nám s plačom. Na miesto tragédie prišla aj s manželom Dušanom (69)pár minút po výbuchu. Zdola iba bezradne pozerali na to, ako ich blízka zápasí o život a nemohli nič urobiť. Nebohá Milka, ako ju volali, v čase okolo poludnia zvykla chodiť so svojim psíkom na prechádzky, v ten deň bol mráz a psovi sa nechcelo. A zrejme to sa jej stalo osudným.

Angličtinárka Milka Sedláková (69) zahynula v horiacom pekle, hasiči sa k nej nedostali. Zdroj: Ingrid Timková

Piety sa okrem zástupcov mesta zúčastnili aj šéfovia miestnych hasičov, policajti, minister vnútra. Jej súčasťou bolo odhalenie pamätnej tabule venovanej ôsmim ľuďom, ktorí zahynuli v plameňoch horiacej bytovky. Bronzovú dosku posvätil košický arcibiskup - metropolita Bernard Bober. Jej autorkou je výtvarníčka Ivana Pančáková, ktorá pri nešťastí takisto prišla o svoj domov. Na tabuli je zobrazená breza s visiacimi konármi a nápis: Zomreli srdcia naše, stíchol šum brezy. "Brezička bol jednoznačný výber a som rada, že ostatní to odsúhlasili. Jednak bola dominantou pred vchodom do bytovky zo severnej strany. Chránila nás, bola obrovská. A tie visiace konáriky evokovali smútok. Jej motív je poetický a je náš,"prezradila.