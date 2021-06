Advokáti sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Filo je okrem toho obvinený za navádzanie na krivú výpoveď a krivú prísahu a Ribár za vydieranie a krivú výpoveď. Obaja v minulosti zastupovali členov mafiánskej skupiny takáčovcov.

Ribárov obhajca Matej Marhavý po zadržaní jeho klienta povedal, že dôvod na väzbu nie je: „Nakoľko tie dôvody sa určitým spôsobom prelínajú s tými, o ktorých rozhodoval už Ústavný súd. Uvidíme, ako rozhodne súd.“ Ribár bol vo väzbe 565 dní. Ústavný súd (ÚS) 14. mája rozhodol, že musí byť bezodkladne prepustený! Podľa ÚS došlo k porušeniu jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.

Eskorta priviezla Martina Fila na Špecializovaný trestný súd, ktorý dnes rozhodne o jeho vzatí / nevzatí do väzby. Zdroj: Karol Farkaš

Obhajcovia oboch obvinených pred dnešným pojednávaním nič neprezradili. Marhavý pre Plus JEDEN DEŇ povedal: „Na dnešnom pojednávaní bude môj kolega, ktorý sa nebude vyjadrovať pre média. Vyjadrenie spravíme začiatkom pracovného týždňa, podľa výsledku, aj písomne.“

ŠTS po viac ako štyroch hodinách pojednávania rozhodol, že Ribár aj Filo budú stíhaní na slobode. „Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora na vzatie obvinených M. R. a A. F. do väzby a prepustil ich zo zadržania na slobodu,“ povedala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková.

„Sudca skonštatoval, že návrh prokurátora bol absolútne nedôvodný, pretože neboli preukázané akékoľvek konkrétne skutočnosti, z ktorých by malo vyplývať, že je dôvodná obava, že by mohol môj klient ovplyvňovať svedkov, alebo pokračovať v trestnej činnosti,“ povedal Filov obhajca Peter Erdős. Ribár nebol po pojednávaní veľmi zhovorčiví: „Som hotový. Zase v tej istej veci. Som hotový.“ Voči uzneseniu ŠTS sa ale odvolal prokurátor. Rozhodovať teda bude ešte Najvyšší súd (NS). To ale nič nemení na fakte, že minimálne do rozhodnutia NS budú Ribár a Filo na slobode.