Ešte v lete (14. júla) došlo vo večerných hodinách na ceste medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou k fatálnej čelnej zrážke, pri ktorej zomrela mladá vodička, 43-ročná Irina. Do nej na rovnej ceste čelne vrazil jej bývalý partner, známy miestny podnikateľ Marián V. (47).

Prípad intenzívne vyšetruje polícia, zatial nebolo voči Mariánovi vznesené obvinenie. Blízki obete sú však presvedčení, že to nebola náhoda, ale úmyselné konanie z jeho strany. Udalosť je zatiaľ vyšetrovaná ako závažný trestný čin, no ako nám povedal zdroj blízky polícii, je možné, že bude prípad prekvalifikovaný na trestný čin vraždy.

“Existujú totiž kamerové záznamy, na ktorých jasne vidno, že tento muž sa tesne pred tragédiou na ceste, kde sa to stalo, niekoľkokrát otočil a vrátil na miesto. Skrátka je jasné, že ženu hľadal a počkal si na ňu,” povedal zdroj. Potvrdil to aj syn nebohej Iriny Markus (17).

“Skutočne existujú záznamy, aj ja by som už mal byť čoskoro vypočutý. Vyšetrovateľ, ktorý tento prípad rieši, ho chce prekvalifikovať na vraždu, lebo to bolo ako zabitie. Takže, keď to prokurátor naozaj potvrdí, tak sa bude prešetrovať ako vražda,” uviedol. Banskobystrická krajská polícia, ktorá sa prípadom zaoberá, je vo veci aj naďalej skúpa na slovo.

