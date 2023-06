„Pri našich domoch. Susedovi priamo do dvora vošiel. Toto už nie je normálne! A čo urobil zásahový tím??? 2x sa previezli po ceste. Čaká sa na to kým tu niekoho napadne ? Alebo si ho máme vychovať ako domáceho miláčika?,“ napísala Detvianka. Ku konverzácii na sociálnej sieti na pridala aj suseda, ktorej podľa jej slov medveď taktiež vošiel do dvora, a to z hlavnej cesty.

Dôchodca práve kŕmil sliepky, keď mu do dvora vbehol medveď

Muž, ktorému medveď vošiel do dvora, v tom čase práve kŕmil sliepky. Ako informuje spravodajský portál TV Markíza tvnoviny.sk, dôchodca ostal zaskočený. Zachoval si však chladnú hlavu a dal sa do plašenia zvieraťa. Barlou búchal o psiu búdu a kričal, až kým sa medveď neotočil a neodišiel.

Pred šelmami varoval aj primátor Detvy

K varovaniu pred medveďmi v Detve sa pridal aj samotný primátor mesta Branislav Baran. Podľa jeho slov boli medvede videné aj na ďalších miestach: "cintorín, amfiteáter, Nová Ves, Kamenná, Melišíkovci, Vilhanovci, Podkladie, Kostolná, Stavanisko, Skliarovo," vymenoval primátor na sociálnej sieti.

"Pri pohybe a pobyte na týchto miestach Vás žiadame o maximálnu ostražitosť a opatrnosť. Mesto Detva aktívne spolupracuje so zásahovým tímom na vyriešení situácie s medveďmi. Vedenie mesta je v kontakte s obyvateľmi zasiahnutými stretmi s medveďom a každý večer trávime v teréne spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého JUH," informoval Baran.

V prípade, že by ľudia opäť spozorovali medvede, majú podľa jeho slov kontaktovať Zásahový tím pre medveďa hnedého JUH na čísle 0903 201 879 alebo mestskú políciu na čísle 0905 933 868.

