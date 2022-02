Podľa obžaloby a rozsudku prešovského okresného súdu (OS), ktorý pred tromi rokmi súčasného riaditeľa nemocnice odsúdil, zrazil svojim zamestnancom ako súkromný podnikateľ dane a odvody a neodviedol ich. OS ho uznal vinným zo zločinu neodvedenia dane a poistného a pre prečin nezaplatenia dane a poistného.

Krajská prokurátorka uviedla pred vynesením rozsudku, že obžlaovaný vydal vec ešte pred vznesením obvinenia a v prípade nedobrovoľného vydania veci by mohli využiť aj iné inštitúty Trestného poriadku. "Odvolanie považujeme za účelové, obžalovaný po celý čas nenamietal porušenie svojich práv a obhajoval sa len tým, že sa žalovaného skutku nedopustil úmyselne."

Krajský súd ho však oslobodil. Z dôvodu, že keď dobrovoľne vydal účtovníctvo, vyšetrovateľka ho nepoučila! "V zmysle zásady zákazu sebaobviňovania a chýbajúcom poučení ide o neprípustný dôkaz," uviedol pri odôvodňovaní rozsudku predseda senátu. Podľa neho tak nie je preukázané, že v konkrétnych obdobiach obžalovaný ako konateľ firmy skutočne zrazil zamestnancom dane a odvody a neodviedol ich na účet štátu a poisťovní.

Podľa sudcu chýbajúce poučenie by mohlo mať za následok, že by obžalovaný uspel so žalobou na Európskom súde pre ľudské práva. Odôvodnenie rozhodnutia odôvodňoval sudca neobvykle dlho, trvalo mu to okolo 20 minút.

Šarnikov prípad sa naťahoval tri roky. Z dôvodu, že najprv vec v štádiu odvolacieho konania vrátili súdu prvého stupňa na rozhodnutie o oprave zápisnice z hlavného pojednávania pre nesúlad údajov. Teda vrátenie spisu z jednej budovy do druhej, ktoré sú od seba vzdialené pár metrov, oprava zápisnice a vrátenie spisu späť trvalo dlhé mesiace!

Po vydaní opravného uznesenia vec teda znova putovala na KS. Jej sudcovia mali rozhodovať o odvolaní začiatkom novembra. Lenže obžalovaný si krátko predtým vymenil obhajcu a ten potreboval čas na preštudovanie spisu. Jedno z ostatných pojednávaní bolo presunuté na iný termín. Z akého dôvodu? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Medzitým sa udiali zaujímavé veci. V júli 2020 vtedajší minister zdravotníctva (MZ) Marek Krajčí vymenoval Ľ. Šarnika dočasne do funkcie povereného riaditeľa prešovskej nemocnice s nádejou, že sa prihlási do riadneho výberového konania. Šarnik však ministerstvu zatajil, že je trestne stíhaný.

Keď sme Krajčího na to upozornili, cez svoju hovorkyňu Zuzanu Eliášovú odkázal, že MZ rešpektuje jeho prezumpciu neviny a verí, že sa mu v spore podarí svoje meno očistiť. No zároveň dodala, že minister Krajčí rozhodol, že Šarnik bude "danú pozíciu zastávať len do ukončenia riadneho výberového konania, ktoré vyhlási začiatkom augusta.“

O pár mesiacov už bolo všetko inak. Výberová komisia nevybrala nikoho z uchádzačov na post riaditeľa prešovskej nemocnice. Do druhého kola sa prihlásil aj Šarnik a vyhral. Na základe výberového konania ho Krajčí vymenoval za generálneho riaditeľa štátnej nemocnice na 5-ročné obdobie. Na otázku, prečo nedodržali dohodu o nezapojení sa do výberového konania, o ktorej nás rezort informoval, neodpovedali.

Medzi zamestnancami nemocnice ustanovenie Šarnika do funkcie spôsobilo rozruch a mnohí krútili nad tým hlavou. Upriamovali pozornosť na to, že tretiemu najväčšiemu zdravotníckemu zariadeniu šéfuje oknár. Takmer desať rokov bol totiž majiteľom firmy na výrobu okien a parapiet Awindor. Dlžoby tejto firmy však väčšinou rástli a v roku 2017 ju previedol na osobu z Ukrajiny. Odvtedy firma nezverejňuje účtovné závierky a štátu podľa zverejnených údajov dlhuje takmer 50-tisíc eur, Sociálnej poisťovni 33-tisíc, zvyšok zdravotným poisťovniam.

Šarnik však tvrdil, že v mnohých firmách, v ktorých v minulosti pôsobil, nastavil ozdravné procesy, aby nepoškodili veriteľov, dostali sa z problémov a stali sa z nich zarábajúce spoločnosti. A to je vraj aj jeho úlohou v prešovskej nemocnici - zastaviť zadlžovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré len za roky 2017 - 2019 vytvorilo dlh v desiatkach miliónov eur.

