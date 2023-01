Renáta a Ján z obce Pobedim sa vzali v roku 2018. V tom istom roku sa im narodil aj spoločný syn Janko. Starší, dnes 58-ročný Ján a jeho o 24 rokov mladšia manželka pôsobia na svadobných fotografiách ako zaľúbený párik. To sa však rýchlo po svadbe zvrtlo a už v lete 2022 sa rozviedli. "Žiadosť o rozvod podal Ján. K tomu dôvodu by som sa veľmi nerada vyjadrovala, môžem ale potvrdiť, že to bola veľmi vážna vec," povedala rodinná známa.

Susedia z obce Pobedim nepovedia na Jána jediné krivé slovo. "Skvelý chlap aj zručný majster. Robil s drevom, vyrábal nábytok, vstavané skrine na mieru. Mal dobré meno, veľa zákazníkov. Asi päť rokov dozadu predal jeden dom, čo vlastnil na začiatku obce, aj väčší pozemok. Pred rokom si kúpil luxusné auto. On o peniaze nemal núdzu, mal ich aj z predaja, ale vedel ich aj zarobiť svojimi šikovnými rukami. Ona sa mala pri ňom veľmi dobre. Navyše na malého Janka nedal dopustiť, bol veľmi dobrý otec, starostlivý, každú voľnú chvíľu s ním trávil, povedal jeden zo susedov.

Susedia vravia, že vrásky na čele mu spôsobovala len jeho mladá a krásna manželka. Čo presne sa medzi zaľúbeným párikom odohralo, nie je jasné, isté však je, že žiadosť o rozvod podal Ján, nie jeho žena. Pár rozviedli vlani v lete. "Nikto nevie, čo sa odohrávalo za zatvorenými dverami, ale mali problémy. Veľké," uzavrel sused a naznačil, že dnes už exmanželka sa mala boriť aj s duševnými problémami. Spory medzi bývalými manželmi vyvrcholili v sobotu večer, kedy Ján s malým Jankom a reznými ranami po tele zaklopal u susedov s tým, že na nich zaútočila jeho exmanželka. Polícia mala nájsť po príchode na miesto Renatu v krvi ležať na dvore s reznými a bodnými ranami po tele aj na krku.

Manželský pár a ich malého syna previezli do nemocnice v Trenčíne, kde sa však odmietli k ich zdravotnému stavu vyjadriť. Podľa našich informácií je ale Ján a Janko mimo ohrozenia života. Najťažšie zranenia mala utrpieť práve Renata, ktorú v pondelok podvečer obvinila polícia z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a prečinu ublíženia na zdraví. "Polícia sa prípadom intenzívne zaoberala, pričom boli vykonané všetky procesné úkony s cieľom stotožnenia páchateľa tohto skutku. Na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver, že útočníkom mala byť matka maloletého syna," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Podľa Kuzmovej bolo doposiaľ vykonaným vyšetrovaním zistené, že obvinená sa v sobotu krátko po 20. hodine v rodinnom dome v obci Pobedim pokúsila usmrtiť svojho bývalého manžela. "Počas toho ako bol poškodený k obvinenej obrátený chrbtom a hral sa so svojím synom ho mala bodnúť nožom do oblasti chrbta a krku. Následne malo dôjsť medzi bývalými manželmi k zápasu, počas ktorého mala žena vysloviť aj slová "zabijem ťa." Poškodený v obave o svoj života zdravie z rodinného domu utiekol k susedom, ktorých požiadal o pomoc," ozrejmila K. Kuzmová. Muž utrpel viaceré zranenia na tvári, krku, pleci, chrbte a rukách. Rezné rany bol spôsobené aj malému Jankovi. Žene hrozí až dvadsaťročný pobyt vo väzení.