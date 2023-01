Video z Nitry pripomína incident z Miloslavova, kde skupina detí začiatkom januára minulého roku brutálne šikanovala iba 11-ročnú Andrejku. Tú násilím opili a zbili. Neskôr sa začalo internetom šíriť ďalšie video z obce Prestavlky v okrese Žiar nad Hronom s bitkou tínedžeriek, na ktorom sa jedna z nich agresívne rozháňa rukami a uštedruje druhej desiatky úderov.

Deti sa však evidentne nepoučili. Nové video zobrazuje dve mladučké dievčatá obklopené početnou partiou rovesníkov. Kým dievčatá sa snažia jedna druhej uštedriť čo najsilnejší úder, či kopanec, diváci sa výborne bavia, smejú a tínedžerky povzbudzujú. Viacerí si bitku točia na mobil a snažia sa dostať čo najbližšie k dievčatám, aby sa im podarili čo najlepšie zábery.

Šokujúce video natočené v parčíku medzi bytovkami zverejnila na sociálnej sieti mladá dievčina. Bitka sa mala odohrať v Nitre, Klokočine. K dispozícii ho má už aj nitrianska polícia. "Polícia v Nitre na základe zverejnených videí začala vo veci bezodkladne konať. Momentálne prebieha operatívne zisťovanie relevantných informácií, podľa ktorých vo veci ďalej rozhodneme," povedala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Klinická psychologička Magdaléna Krasulová vraví, že agresivita vždy vzniká z pretlaku emócií a z neschopnosti vyjadriť ich primeraným spôsobom. „Aj mladí ľudia dnes veľa vecí potláčajú a potom idú do takýchto extrémnych foriem správania, až do agresívneho útoku. Plus tam pôsobí dav. Ten je vždy iracionálny a prevažujú tam negatívne emócie. Takže tí, ktorí im nejakým spôsobom tlieskajú a skandujú nie sú pod vplyvom racia, ale sú zaplavení emóciami, možno sa v každom jednom odohráva hnev, odpor, vzdor, ktorý nedokázali otvorene a primerane dať najavo v spoločnosti. Tak to dávajú najavo takouto neprimeranou formou. Je to tiež určitá forma volania o pomoc, ale je v tom aj kúsok určitého exhibicionizmu, to znamená byť zaujímavý, ukázať, čo dokážem a ak to nedokážem v tom dobrom, dokážem to v zlom. Jednoducho – aj ma odsúďte, aj ma posúďte, len si ma preboha všimnite,“ hovorí M. Krasulová.

Tá potvrdzuje, že aktuálne sa takéto správanie objavuje veľmi často aj na stredných školách. „Buď ide o hnev obrátený na seba, že sa deti režú, alebo hnev obrátený na okolie. Môžem potvrdiť enormný nárast pretlaku negatívnych emócií u mladých ľudí, agresivita obrátená na seba, sebapoškodzovanie, alebo agresivita obrátená na okolie,“ hovorí M. Krasulová. Tá vraví, že mladí ľudia nevedia robiť so záťažou, nevedia ju zvládať. Pôdu pod nohami navyše strácajú aj rodičia, ktorých desí pandémia, vojna za humnami a toto prenášajú na deti. „Dieťa je tak pokojné a spokojné, ako je spokojný jeho rodič. Takže za správaním dieťaťa vždy priamo vidno ako je to v rodine,“ hovorí M. Krasulová.

To, že si deti natáčajú takéto nezmyselné bitky na mobily a zverejňujú ich na sociálnych sieťach je podľa nej volaním po pozornosti. „Deti často nie sú uznané doma, nie sú za dôležité, ich názor nie je braný vážne, nik im nedovolí sa vyjadriť a oni potom vyjadrujú vzdor takouto neprimeranou formou. Čo sa odohráva v hlave takejto útočníčky? Veľký vzdor, veľký hnev, veľký odpor voči spoločnosti, pravidlám, normálnemu spôsobu života, pretože jej chýba niečo pozitívne v živote. Je to zúfalé volanie o pomoc, ale nevhodným spôsobom. Je to krik do neznáma, ale nie je to volanie: preboha, pomôž mi, ale všimnite si ma, potrebujem byť dôležitá a keď neviem byť dôležitá v dobrom, budem v zlom,“ uzatvára psychologička.

Čo na to odborník na prevenciu kriminality? Čítajte ďalej!