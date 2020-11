ŠOKUJÚCE FOTO Matovič počas karantény na nákupe! TU je vysvetlenie

Sociálnymi sieťami sa od rána šíril záber, podľa ktorého dnes Igor Matovič nakupoval v Spišskej Novej Vsi. Je však v karanténe, nesmie opustiť dom, takže viacerí si na ňom zgustli. Do chvíle, kým polícia i webová stránka nepotvrdili, že je to hoax. Dokazoval to detail, ktorý si mohol všimnúť každý!