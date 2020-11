Bitka sa strhla medzi dvomi konkurenčnými pohrebnými službami. O prípade informoval portál noviny.sk. Podľa neho sa traja pracovníci dali do potýčky so zamestnancom konkurenčného pohrebníctva. Dôvodom bolo telo nebohej ženy, ktorá mala diagnostikovaný covid. Obe pohrebníctva si totiž prišli na patológiu po to isté telo zosnulej. Lenže jedna z nich bola rýchlejšia a telo zaviezla do svojho pohrebníctva. "Druhá pohrebná služba ho odviezla bez toho, aby to rodina vedela, lebo si boli u nás vybaviť pohreb," vyjadrila sa pre TV JOJ majiteľka pohrebnej služby Jana Fíniková.

Pohrebná služba, ktorá si telo odviezla však tvrdí, že boli s pozostalými dohodnutí telefonicky. "Že sa stretneme ráno a do tých čias urobíme prevoz tela do pohrebníctva. Neboli sme upovedomení, že sa objednávka ruší, lebo aj ústna objednávka je pre nás objednávka," povedal majiteľ pohrebnej služby Roman Hagara. Lenže Fíniková to vidí inak: "Oni musia mať papier písomný súhlas rodiny, že na patológiu môžu ísť. Čakať na rodinu, kým nepodpíše nám to."

No a keď sa pracovníci pohrebných služieb stretli pred dolnokubínskou patológiou, skočili do seba. "Dotyčný pracovník pohrebnej služby kričal, že sme zlodeji, únoscovia, že nás dajú k súdu. Nakoniec ma napadol úderom do hrudníka," opisovalHagara. "Prišli mládenci, šoféri a napadli ma slovne, prišiel majiteľ a napadol ma do oblasti tváre a kopanec do rozkroku," vravel svoje pracovník pohrebnej služby. "My sme toho pracovníka nekopli, ja som ho razantne odstrčil nohou," bráni sa Hagara.

V prípade už padlo trestné oznámenie, zaober sa ním polícia.