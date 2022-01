"Na riskantné predbiehanie doplatil životom," takto okomentovala polícia Prešovského kraja na sociálnej sieti dopravnú nehodu, ktorá sa stala v piatok popoludní vo Vranovskom okrese.

Život iba 22 ročného muža z obce Bystré vyhasol pri havárii medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné. Ten viedol osobné auto Audi v smere na Hlinné. "Pri predchádzaní pred ním jazdiacich vozidiel prešiel do protismeru, kde pravou bočnou časťou svojho auta narazil do ľavej bočnej časti nákladnej jazdnej súpravy. Potom zišiel vľavo mimo vozovku v smere svojej jazdy, kde ľavou stranou vozidla a následne aj prednou časťou narazil do stromov. Tento náraz vodiča vymrštil z auta, pričom utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol," opísala polícia priebeh nehody.

U mladého vodiča nezistili požitie alkoholických nápojov. Na tele nebohého, bude vykonaná pitva. Poškodením osobného auta vznikla škoda vo výške 30-tisíc eur, nákladného približne 500 eur. "Vranovskí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," dodal adminstrátor stránky prešovskej polície.