Skutok tak, ako sa kládol obžalovaným za vinu, sa nestal! Takto odôvodnil oslobodzujúci rozsudok pre troch gynekológov predseda senátu prešovského krajského súdu pre skutok usmrtenia. Podľa obžaloby, ktorú podala prokuratúra, sa mali traja gynekológovia prešovskej nemocnice - primár Jozef Adam (54), jeho vtedajší zástupca Jozef Pitoňák (51) a sekundárny lekár Peter Hladký (40) poskytnutou zdravotnou starostlivosťou dopustiť trestného činu usmrtenia pacientky.

Prokuratúra obžalobu postavila na znaleckom posudku Dušana Sukovského a ďalších znalcov. Viacerí z nich videli chybu v tom, že primár dostatočne neragoval na fakt, že pri kontrole zápalových hladín v krvi CRP testom vyšli pacientke zlé výsledky. Až 500 mg na liter. Pritom jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. To malo lekárom signalizovať, že niečo nie je v poriadku a mali to urýchlene riešiť. Dvaja lekári - Pitoňák a Hladký sa o to aj pokúsili, privolali chirurgov na konzílium, tí naordinovali vyšetrenie na CT, ale také, ktoré potrebuje 12-hodinovú prípravu. Rádiológovia však nemali voľný termín a kým na ňu prišiel rad, zomrela pre rozsiahlu sepsu. Hoci jej brucho operačne otvorili, pre množstvo hnisu jej už nebolo pomoci.

Okresný súd vlani v lete Adama a Pitoňáka uznal za vinných a naparil im dvojročnú podmienku, Hladkého oslobodil. Prokuratúre sa to nepáčilo, navrhovala aj peňažný trest a zákaz činnosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval nesprávne poskytnutú liečbu a nemocnici uložili pokutu 4-tisíc eur. Lenže podľa krajského súdu je všetko inak. "Nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý sú stíhaní," mieril sudca Emil Dubňanský pri vyhlasovaní rozsudku na nesprávne postavenú obžalobu. "Je vágna, ani jeden znalec nešpecifikoval, čo mali obžalovaní urobiť, aby zabránili smrti poškodenej," dodal.

Poukázal na to, že Ivete sa podľa znaleckého posudku vypracovanom znalcom z odboru patológia Martinom Kováčom začal zápalový proces v tele v piatok, odmietala hospitalizáciu a záchranku si privolala až v nedeľu. Udávala bolesti brucha pre menzes a gynekologickú diagnózu myóm, ktorý jej zistila jej obvodná lekárka. Preto ju záchranka odviezla na gynekológiu: "Podľa znalca Kováča, ani keby ju hneď operovali, zrejme by už nevedeli fatálnemu následku zabrániť."

No Dubňanský zdôraznil, že treba súhlasiť s výrokom jedného zo znalcov, že podiel viny majú viacerí lekári - aj chirurgovia a rádiológovia a orgány činné v trestnom konaní sa nimi nezaoberali: "Nie je známe, prečo tu nestoja ďalší lekári... Každé oddelenie zhadzuje vinu na iných, no aj znalci konštatujú, že každý z lekárov mal možnosť stav zmierniť." Lenže paradoxom je, že nikto jasne neuviedol, ako mali obžalovaní postupovať. Na záver vyriekol sudca šokujúcu vetu: "Na Slovensku nemáme jasne stanovené liečebné postupy."

Na pojednávanie ani jeden z lekárov neprišiel. Podľa obhajcu J. Adama Alojza Naništu v obžalobe chýba príčinná súvislosť medzi konaním jeho klienta a následkom. Martin Puchala zas tvrdil, že P. Hladký bol stíhaný pre jednu vetu od znalca: "Na pojednávaní však povedal, že môj klient nepochybil."

Obhajkyňa J. Pitoňáka Zuzana Pitoňáková, ktorá je manželkou svojho klienta, povedala, že sa doteraz od vznesenia obvinenia, čo je osem rokov, nedozvedeli, aké liečebné postupy nevykonal. Jej emotívne vyjadrenie si pozrite vo videu na ďalšej strane. Dozviete sa aj to, ako reagovali príbuzní.