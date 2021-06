Osudný 19. august vlaňajšieho roka sa zapísal čiernymi písmenami do života viacerých rodín zo Stropkova. Radosť z chlapskej jazdy a ich deťmi počas výletu na Oravu sa zmenila na obrovskú tragédiu. V chate pri Liptovskej Mare plánovali stráviť päť dní, od pondelka do piatku. Keďže lialo a kúpať sa nedalo, v stredu sa vybrali na malý výlet do okolia. Šťastní nasadli do dodávky, odfotili sa, netušiac, že zažívajú posledné chvíle svojho kratučkého života. Štyri detičky a aj jeden z mužov boli totiž o pár minút mŕtvi. Pohľad na ich hroby trhá srdce. Pozrite sa v GALÉRII, čo im tam priniesli smútiaci pozostalí.

Osudným sa im stal bočný náraz do ich dodávky na klzkej vozovke od dažďa. Oliver († 11), Tadeáš († 11), Tobiáš († 10), Dávid († 6) a Marián († 43) boli na mieste mŕtvi. Mali spoločnú záľubu, boli vášniví futbalisti a podľa trénerov všetci mali veľký talent. Oliver a Tadeáš hrávali za Teslu Stropkov. Najmladší ešte nebol registrovaný, ale absolvoval zopár tréningov a od jesene mal ísť do športovej triedy. Chválil ich aj tréner Peter Mihálik. „Boli šikovní, nádejní, starší radi strieľali góly,“ povedal so slzami na krajíčku. Zdrvený konateľ klubu Ľuboš Reiter zastavil tréningy a zápasy všetkých mládežníckych družstiev, starší budú nastupovať s čiernymi páskami na rukávoch a zápasy sa začnú minútou ticha.

Chlapci sa navyše dobre učili. Tadeáš navštevoval základnú školu zameranú na šport s futbalovými triedami na Mlynskej. „Bol šikovný, futbal mu išiel,“ prezradil riaditeľ Peter Gombár. Tragédia zasiahla aj školu na Konštantínovej, kam chodili Oliver a Tobiáš a od septembra mal sem zo škôlky nastúpiť aj Dávid „Zlatí chlapci, šikovní, obľúbení,“ dodal riaditeľ Róbert Jankanič.

Marián zomrel spolu so synovcom Dávidom, synom jeho nevlastnej sestry. Zostala po ňom manželka Janka a dve deti. Janka (8) má detskú mozgovú obrnu a epilepsiu, nechodí, nedokáže komunikovať. V dodávke sa okrem nebohých viezli ešte traja dospelí muži a Mariánov syn Majko (2). Toho zachránila autosedačka. Pasažieri dodávky s nemeckými evidenčnými číslami vyviazli bez zranení.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na druhý deň obvinil 39-ročného vodiča dodávky VW Transporter zo Stropkova z prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví. Ide o otca jedného z mŕtvych chlapčekov. A ako pokročilo vyšetrovanie? Čítajte v popise fotky v GALÉRII TU.

