Všetci ho mali radi pre jeho milú povahu! Teraz celá dedina smúti. No najviac jeho milovaní blízki, ktorí sa zadúšajú od plaču nad stratou ich milovaného Ferka (†18). Osudným sa mu stala jazda po mokrej vozovke v daždivom počasí. Dostal šmyk a jeho auto sa stalo neovládateľným.

Tragédia sa stala pri dopravnej nehode v nedeľu večer, v čase okolo 20.25 hod. na ceste tretej triedy za obcou Toporec (okres Kežmarok) na obec Veľká Lesná (okres Stará Ľubovňa). František Z. (†18) z obce Veľká Lesná jazdil na osobnom motorovom vozidle značky VW Polo. "Pri prejazde ostrej pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, svojim schopnostiam ako aj iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prešiel s vozidlom do protismeru," informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová.

Mladý vodič, ktorý iba nedávno dosiahol plnoletosť a tešil sa z vodičského oprávnenia, sa s vozidlom dostal do bočného šmyku a ľavou stranou narazil do stromu. Odtiaľ sa auto zosunulo do potoka, kde ostalo prevrátené na streche. Vodič následkom dopravnej nehody utrpel závažné zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým v nemocnici podľahol.

Jeho sestra Agáta, s ktorou sa mali veľmi radi, mu poslala dojímavý odkaz do neba. Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

Škodu na aute vyčíslili na 2500 eur. Policajti prípad vyšetrujú, budú skúmať všetky okolnosti nehody aj prípadné použitie alkoholu či iných návykových látok u vodiča.

