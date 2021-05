Nebohého Adriána (†24) si všetci budú pamätať ako skromného cyklistu spod Tatier. Narodil sa s takmer 90-percentnou stratou sluchu. No vďaka načúvaciemu strojčeku počul a vďaka húževnatosti, vytrvalosti a množstvu logopedických cvičení sa naučil aj rozprávať. Do všetkého dával neuveriteľné maximum a preto sa mu aj darilo!

Adrián Babič (†24) Zdroj: deaflympic.sk

Rodák z Popradu nejaký ten čas žil a trénoval v Prešove. A tak to bolo aj v osudnú stredu. "Som plná sĺz," vyhŕkla smutne jeho trénerka Lenka Ilavská-Litvínová (48), účastníčka olympiády v Atlante v roku 1996, ktorej najväčším úspechom bolo víťazstvo v roku 1993 na Giro d'Italia Femminile. Keď nazbierala sily, opísala nešťastné udalosti. Podľa nej sa tragédia stala pri rýchlom tréningu. Aďo trénoval na špeciálnom bicykli. Akom? A čo sa na mieste tragédie udialo? Viac čítajte TU.

Skúsená trénerka si myslí, že Aďo pri tréningu mohol ísť 50 až 60 km rýchlosťou. Auto zrejme podobnou. "Inak to skončiť nemohlo," dodala zúfalo žena, pre ktorú je táto tragédia obrovským šokom. "My jazdíme za autom rýchle veci v plnej premávke. Ja šoférujem, on je za zadným blatníku a letíme aj 80 až 90 km rýchlosťou, keď sa pripravujeme na pretek. Šoféri to akceptovali, všetko prebiehalo vždy v pohode. Aďo mal techniku jazdy vynikajúcu, predvídal, v tomto bol macher," vysvetlila. Adrián často trénoval na ceste medzi Drienovskou Novou Vsou a Lemešanmi, úsek dobre poznal, vedel by ho prejsť aj poslepiačky, poznal poveternostné pomery, nedokázal ho prekvapiť ani vetrík.

Nevie, v ktorom smere jazdil jej zverenec: "Môže byť, že šiel po hlavnej ceste. Jazdí tam tie úseky. Nemal dôvod odbočovať na Kysak." Štandardne jazdil tieto úseky, keď sa tam vybral podvečer bolo to zrejme preto, že tam tá premávka nebýva extrémna. "Písal mi, že pôjde na tréning podvečer. To bola jeho sloboda výberu, on si organizoval deň sám. A bol v tom majster."

Zdôraznila však, že išlo o veľmi obozretného a opatrného cyklistu a keď jazdil za plnej premávky si dával veľký pozor. "Bol veľmi technicky zdatný. Ten chlapec dopred predvídal, čo urobí šofér. Myslím si, že aj teraz to tak bolo, zrejme však nepredvídal, že ten šofér sa pohne. Lebo inak si neviem predstaviť, ako k takej fatálnej zrážke mohlo dôjsť."

Tragická nehoda, pri ktorejzomrel cyklista, sa stala na ceste medzi Lemešanmi a Kysakom. Zdroj: Polícia SR

Adrián študoval na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove, kde aj býval. Lenka Ilavská-Litvínová s ním spolupracovala už siedmy rok: "Je to obrovská strata. Takýchto chlapcov v športe máme na Slovensku málo. Je to jeden na tisíc a v cyklistike už dupľom. Je to veľká strata pre každého. V prvom rade pre rodinu, pre jeho mamku a potom aj pre samotnú cyklistiku, pre slovenský deaflympijský výbor. Pretože Aďo bol reprezentant deaflympiády, mal medaily, teraz z Majstrovstiev Európy priniesol štyri kovy. Na ňom boli mnohé úspechy postavené. A celý vývoj deaflympijského myslenia bol v tom, že bol obrovským príkladom pre deti s týmto postihnutím. A to, že športovať sa dá, dá sa žiť a život si užívať. A Aďo to vedel fantasticky!"

Ako nešťastnú udalosť vysvetľuje polícia? Čítajte na ďalšej strane>>>