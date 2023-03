Lekárnik Tibor Czuľba (†57), ktorý mal v meste a okolí niekoľko lekární a roky sa angažoval v lekárnickej komore, v rokoch 2010 - 2014 bol jej prezidentom, neskôr jej viceprezidentom a členom prezídia, zomrel v piatok 13. januára tohto roka okolo pol desiatej dopoludnia pri dopravnej nehode na štátnej ceste vedúcej od Trebišova smerom do Veliat. Na rovnom úseku cesty z doposiaľ neznámych príčin prešiel do protismeru a tam čelne vpálil do oproti idúcej jazdnej súpravy ťahača s návesom značky Daf. Tú šoféroval 28-ročný vodič z Maďarska. Nemal šancu sa autu rútiacemu sa na neho v obrovskej rýchlosti bez brzdnej dráhy vyhnúť.

Všetko vyzeralo tak, akoby to urobil zámerne. Lenže mnohí o tom pochybujú a majú na to vysvetlenie. Lekárnik nebrzdil, nereagoval na trúbenie. Na mieste bol mŕtvy. Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. “Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej presnou príčinou a miera zavinenia jej účastníkov, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,” dodala hovorkyňa.

Nedávno polícia informovala, že nebohého na mieste činu okradli. My sme už krátko po nehode mali k dispozícii video, na ktorom sa zlodeji rozprávajú o krádeži. Zrejme aj z dôvodu, že vedeli o jeho existencii, sa rozhodli nakoniec mobil odniesť na políciu. Podľa polície video vyhotovil 53-ročný muž z okresu Trebišov a komunikuje s 36-ročnou ženou. Podľa našich informácií ide o Karola B. z Kráľovského Chlmca. "Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinení po vzájomnej dohode na mieste dopravnej nehody našli mobilný telefón, ktorý patril nebohému vodičovi a prisvojili si ho. Mobil našla na zemi obvinená žena, ktorá o tom povedala 53-ročnému mužovi. Dohodli sa, že ho dajú do záložne. Nasadli do auta a odišli smerom do Trebišova,” informovala polícia pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti. Podľa nej si páchatelia pravdepodobne uvedomili, že nekonali správne a môžu mať z toho problém. Nájdený mobil namiesto záložne odniesli páchatelia na trebišovské policajné oddelenie, kde ho policajti zaistili a vec zadokumentovali: "Poverený príslušník muža a ženu obvinil z prečinu zatajenia veci."