Smrť nádhernej učiteľky angličtiny Violy Macákovej (†34) zo Sniny je napriek ukončenému vyšetrovaniu stále zahalená rúškom tajomstva. Predvlani 11. novembra ju zbadal žeriavnik v bratislavskom prístave bezvládne ležať na kope železnej rudy. Vonku bolo chladné a sychravé počasie, no ona bola oblečená naľahko. Mala na sebe len sukňu, silonky a sveter, topánky sa našli pár metrov ďalej. V tom čase už bola jednou nohou na druhom svete a už vtedy bolo jasné, že musela prežiť peklo. Mladá žena iba z posledných síl chrčala, bola premočená a podchladená, zvíjala sa od bolesti. Na tele mala podliatiny v oblasti členkov a zlomený 12. stavec. Keď ju však privolaní záchranári začali zahrievať a oživovať, nastal opuch mozgu a Violka definitívne odišla zo sveta živých počas prevozu do nemocnice.

Polícia týždeň o prípade vôbec neinformovala verejnosť, vraj pre prípadný náskok pred páchateľom. V márnici ju tri dni evidovali ako neznámu ženu, lebo policajti tri nepoznali jej totožnosť, žiadne doklady ani jej kabelka sa totiž pri nej nenašli. Pritom už jej fotografia bola v databáze hľadaných osôb, lebo sa nehlásila svojim blízkym. Najskôr začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, neskôr prípad prekvalifikovali na trestný čin zabitia.

Okamžite sa začalo špekulovať o brutálnom úroku so sexuálnym motívom. Nikto z jej priateľov totiž netušil, prečo a kedy odišla z výstavy svojich fotografií, ktorá sa konala v nedeľu popoludní neďaleko miesta, kde ju našli. Ani to, kde bola celú noc, kým ju našli. Ženy v Bratislava sa začali báť po zotmení vychádzať na ulicu. Po vyše roku vyšetrovatelia dospeli k záveru, že jej smrť nezavinila iná osoba.

Teraz o vyšetrovaní prehovoril pre denník SME prokurátor Matej Izakovič. Podľa neho nie je presne určený čas, kedy k zraneniam Violy došlo. Vedeli zistiť iba, kde sa pohybovala od chvíle, keď ju naposledy zachytil kamerový záznam, po čas, kým ju našli. Posledný záznam z kamery bol pol hodinu pred polnocou, keď odchádzala z budovy školy, kde pracovala. “Videl ju vrátnik,” povedal prokurátor. Posledný záznam bol v lokalite Eurovey pri Dunaji, neďaleko prístavu, kam kráčala. Počas celej cesty od budovy školy až do prístavu išla sama. Prečo si to tam namierila, nezistili.

Polícia využila aj technické postupy, ktoré pomohli v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Skúmali signály z mobilov. “Boli zabezpečované aj telekomunikačné záznamy, prostredníctvom právnej pomoci boli zabezpečené záznamy z rôznych četovacích služieb, aplikácií a podobne. Bolo vylúčené, že by sa v prístave mala s niekým stretnúť cielene alebo bola na schôdzku niekým vylákaná,” spresnil prokurátor. No povedal, že bolo vidno, že ide trochu váhavo, obzerá sa.

Posledný kamerový záznam bol z približne jednej hodiny nadránom. Do prístavu sa cez vstupnú bránu, kadiaľ sa dá jediným spôsobom dostať autom, nešla. Všetky autá a osoby, ktoré boli v tom čase v prístave, preverili. “Bolo vylúčené, že by sa nachádzali priamo na mieste nálezu či v jeho okolí,” dodal s tým, že preverovali aj lodníkov tam kotviacich lodí aj pomocný personál. Podľa stôp na tele Violy vylúčili, že by tam bola nejakým spôsobom prenesená, pohyb inej osoby na mieste v čase nebol zaznamenaný.

Podľa znaleckého posudku z pitvy bola smrť bola spôsobená nešťastnou náhodou v súhre viacerých okolností: “Bezprostrednou príčinou smrti bolo zlyhanie činnosti srdca v dôsledku tukovej embólie.Tá sa vytvorí a putuje v tele, takže neviete určiť, v ktorom čase spôsobí smrť. Embólia podľa posudku vznikla pri pomliaždení podkožného tukového tkaniva chrbta, sedacej časti a dolných končatín. Zranenia utrpela pri opakovanom pôsobení tupého násilia.”

Izakovič tvrdí, že zo znaleckého posudku vyplýva, že je veľmi málo pravdepodobné, že by zranenia boli zapríčinené inou osobou: “Najpravdepodobnejšou príčinou boli opakované pády na nerovný terén viacerými časťami tela - na chrbát, na bok a na sedaciu časť.” Alkohol u nej nezistili, ani iné cudzorodé látky.

Podľa posudkov z odvetvia psychológie a psychiatrie, výpovedí svedkov, ktorí boli v tom čase s Violou v kontakte, či už to boli známi, rodina, priatelia a podobne. Aj tieto výpovede prispeli k záveru, že sa mala nachádzať v určitom duševnom rozpoložení, ktoré mohlo mať vplyv na jej správanie.Izakovič potvrdil, že jej oblečenie bolo od pol pása dole nasiaknuté vodou.

Smrť Violy zasiahla nielen jej blízkych, ale aj všetkých tých, ktorí ju poznali. Podľa nich totiž mala anjelskú povahu, bola dobrosrdečná, milá, pomáhala deťom v detskom domove v Kambodži, správala sa kultivovane, študovala na filozofickej fakulte, v minulosti pracovala ako dídžejka aj ako modelka vo vyspelých a bohatých krajinách sveta, no aj v Thajsku a Indii. V hlavnom meste sa po návrate z ciest usadila, bývala v historickom centre, učila na jazykovej škole, študovala na filozofickej fakulte univerzity. Nikto o jej pohybe od odchodu z výstavy v nedeľu podvečer až do jej nájdenia v pondelok ráno nevie. Kde bola celú noc, nie je jasné. Policajný vyšetrovateľ si vyžiadal prístupy k sociálnym sieťam a aplikáciám Violy. Práve tie mali polícii pomôcť zmapovať posledné hodiny jej života.

Podľa jej kamarátky v osudný deň vystavovala fotky v Bratislave, neďaleko miesta, kde ju našli. “Nemyslím, že by odtiaľ odišla len tak na prechádzku k Dunaju. Nebola znásilnená, ale zdehonestovaná. Mala utlčené kotníky a pomliaždené achilovky,” napísala Danka spoločnému známemu.

Nešťastná matka, ktorá prišla o svoje jediné dieťa, prežíva muky. Na jednej strane sa totiž musí vysporiadať s hroznými okolnosťami smrti jej milovaného dievčatka, na druhej zas s nevysvetlenými okolnosťami tragédie.

Polícia istý čas pracovala aj verziou, že by podľa predbežných záverov pitvy mohla byť príčinou jej smrti krvná zrazenina. A spájali to s výsledkami analýzy jej zaisteného počítača, v ktorom v histórii prehľadávaných webových stránok narazili na vyhľadávanie príznakov, príčin a priebehu trombózy, pri ktorej sa tvoria krvné zrazeniny na stenách ciev. Príbuzní talentovanej fotografky, výtvarníčky a modelky si o tom myslia svoje: “Veď o trombóze mohla hľadať informácie pre niekoho z nás.”

