Zdanlivo jednoduchý prípad roky traumatizuje nielen pozostalých príbuzných, ale aj troch lekárov. Tí sa totiž cítia nevinní a sú presvečení, že urobili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach. Obhajcovia všetkých troch na včerajšom pojednávaní v záverečných rečiach tvrdili, že nebola dokázaná príčinná súvislosť smrti pacientky s konaním ich kientov. Kriticky sa vyjadrovali na adresu prokurátora a poukazovali na chyby, ktorých sa mal počas procesu dopustiť. Jednou z nich bola údajne nesprávne použitá citácia zákona či zmenené priezvisko jedného z obžalovaných.

Prokuratúra obžalobu postavila na znaleckom posudku Dušana Sukovského a ďalších. Viacerí z nich videli chybu v tom, že primár dostatočne neragoval na fakt, že pri kontrole zápalových hladín v krvi CRP testom vyšli pacientke zlé výsledky. Až 500 mg na liter. Pritom jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. A to malo lekárom signalizovať, že niečo nie je v poriadku a mali to urýchlene riešiť. Dvaja lekári sa o to aj pokúsili, privolali chirurgov na konzílium a snažili sa objednať pacientku na CT vyšetrenie, no rádiológovia nemali voľný termín a kým na ňu prišiel rad, zomrela.

Akútny zápal slepého čreva spravidla netrvá dlhšie ako 3 až 4 dni. Zdroj: shutterstock

Podľa obhajcu Jozefa Adama, primára gynekologického oddelenia v monobloku prešovskej nemocnice boli na pojednávaní vykonané dôkazy v podobe znaleckých posudkov. “Podľa znaleckého ústavu takáto vysoká hodnota je extrémna až nepravdepodobná a vyskytuje sa u jedného z 25-tisíc vyšetrených,”vravel advokát Alojz Naništa. Osobitne zdôraznil, že podľa znalcov z odboru patológie sa smrti Ivety nedalo zabrániť ani včasným a správnym chirurgickým zákrokom.

Obhajcovia ďalších dvoch lekárov viedli záverečnú reč v podobnom duchu a podľa nich nebol prokurátorom produkovaný ani jeden dôkaz či argument, ktorý by svedčil o vine ich klientov. Použili slová ako hon na čarodejnice bez dôkazov. A podľa nich mal po vypočutí znalcov prokurátor odstúpiť od obžaloby. “Možno naozaj niekto pochybil. Ale neboli to gynekológovia a už vôbec nie môj klient! Všetci znalci konštatovali, že postupoval správne,” vravel Martin Puchala.

Podľa advokátov obžalovaných znalci nevedeli určiť, či by okamžitá operácia po prijatí pacientky do nemocnice pomohla zvrátiť rozvinutý septicky stav a zabránila by jej smrti. A žiadali svojich klientov oslobodiť spod obžaloby.

Obžalovaní lekári sa cítia nevinní. Zdroj: Ingrid Timková

Samosudca Peter Šuťák pojednávanie odročil na koniec septembra, kedy dá priestor na posledné slovo a vyhlási rozsudok. Lekárom po uznaní viny hrozí až päťročné väzenie.

Sestra a švagor nebohej po súdnom pojednávaní neveriacky krútili hlavou. “Pacientka zomrela, takže neurobili všetko tak, ako mali,”vraveli Mária a Roman Strukovci. K Ivete, ktorá zomrela po troch dňoch na gynekológii chodievali na návštevy: “Mala taký silný zápal, že sa jej hnis tlačil aj z očí. Nohy mala čierne a vravela, že ju tak silno bolí brucho, že keby sa jej ho niekto dotkol, tak ho zabije. Dali jej lieky od bolesti, po prijatí v nedeľu večer zaspala. A oni to vyhodnotili tak, že pokojne spí.”

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval nesprávne poskytnutú liečbu a nemocnici uložili pokutu 4-tisíc eur: „Pre zápal slepého čreva komplikovaný odumretím, infekciou a prederavením nebolo možné po ukončení operácie uzatvoriť brušnú dutinu.“

Genéza prípadu

Troch lekárov z gynekológie - súčasného primára, jeho vtedjšieho zástupcu a začínajúce sekundárneho lekára na sklonku roka 2013 pre usmrtenie z nedbanlivosti. Dvaja posledne menovaní už v tomto zariadení nepracujú, odišli dobrovoľne a sú úspešní na svojich nových pracoviskách. Kolegovia týchto dvoch považovali ich trestné stíhanie za nespravodlivé, podľa nich totiž hlavnú zodpovednosť za postup pri ošetrovaní nesie primár oddelenia, ktorý rozhoduje o každom kroku pri liečbe. Obvinení opakovane podávali rôzne sťažnosti, proti obvineniu aj voči obžalobe, žiadali o vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov. Preto bola do prípadu často zaangažovaná aj krajská prokuratúra. Tá napokon rozhodla, že vznesenie obžaloby je zákonné a súd ju aj prijal.