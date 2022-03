Výcvik leteckých záchranárov, ktorí sa zdokonaľovali v záchrane osôb v podvese policajnej helikoptéry v máji 2017, skončil tragicky. Po páde vrtuľníka na prešovskej vojenskej leteckej základni zahynuli dvaja skúsení hasiči - prešovský okresný riaditeľ Radoslav Lacko († 48) a veliteľ skupiny Peter Toďor † (43).

Helikoptéra lietala na mieste nad ich hlavami. Peter sa zaistil na visiace lano ako záchranár. Rado ležal na nosidlách ako zranený a pripnutý ku kolegovi. V pláne mali odskúšanie poslednej úlohy - prevoz zraneného v podvise. Iné úlohy trénovali so svojimi ďalšími 12 kolegami z Leteckej skupiny východ dopoludnia. Pri zlaňovaní vrtuľníka, nastupovaní a vystupovaní prebehlo všetko v poriadku.

Dvojicu hasičov vytiahli žeriavom vyššie, aby sa Peťo mohol pridržiavať lyžiny vrtuľníka, ktorý mal s nimi urobiť okruh."Zrazu stroj prudko točil doprava. Myslel som si, že s nimi chce urobiť manéver, ktorý táto výkonná mašina dokáže a my sme to aj reálne videli, že to zvládnu. No z ničoho nič sa stroj zvrtol a išli plynule špirálovito k zemi. Špirála trvala tri sekundy. Bolo vidno, že pilot sa snaží to nejako dvihnúť, voľajako jemne to položiť. Nebol to prudký pád. Videli sme ten náraz, bolo to priamo pred našimi očami,” opisoval nám krátko po tragédii hasič Kamil Šoltýs.

Za vinníka nehody polícia určila po dlhom vyšetrovaní pilota Petra Bubelínyho pre zanedbanie povinnosti závažnejším spôsobom konania. Lenže on mal iba šesť sekúnd na reakciu! Ministerstvo vnútra SR vyčíslilo sumu, ktorú požaduje ako náhradu škody. Ide o milióny. Presnú sumu sa dozviete v popise fotografie v GALÉRII. Zatočí sa vám z nej hlava!

Na stredajšom pokračovaní hlavného pojednávania samosudca Marián Vorobel čítal znalecké posudky k zraneniam posádky vrtuľníka a hasičov. Obaja nebohí utrpeli ťažké úrazy, viacnásobné zranenia viacerých orgánov tela, zomreli na mieste o pol tretej popoludní.