Výcvik leteckých záchranárov z Prešova sa 10. mája 2017 behom šiestich osudných sekúnd skončil tragédiou. Pri páde policajného vrtuľníka, v ktorého podvese nacvičovali záchranu osôb, zahynuli dvaja skúsení hasiči - prešovský okresný riaditeľ Radoslav Lacko († 48) a veliteľ Leteckej skupiny východ Peter Toďor † (43).

Za vinníka vyšetrovacia komisia zložená z expertov z viacerých odborov určila pilota vrtuľníka Petra Bubelínyho (52). Ten sa však vinu celý čas popieral. Nevypovedal, pretože bol vážne zranený a na okamihy pádu si nespomínal. Na vyhodnotenie správnej reakcie mal iba šesť sekúnd, čo potvrdil aj znalec z odboru letecká doprava Dušan Neštrák. Podľa neho za taký krátky čas, keď stroj padá k zemi, vie chladnokrvne zareagovať iba psychopat. Všetci ostatní konajú pudovo, čo znamená, že tragédii nikto normálny nemohol zabrániť: "Žiadny pilot by takúto situáciu nezvládol." No a hlavnou príčinou nešťastia podľa Neštráka bolo použitie kovových nosidiel, ktoré v kombinácii s typom helikoptéry Bell 429 neboli vhodné.

Neštrák opísal posledných šesť sekúnd letu vrtuľníka a zhodnotil jeho posledný let. "Ten bol výnimočný použitím kovových nosidiel. Pilot musel nakláňať vrtuľník doprava, potom ešte raz, do nezvyčajnej polohy," vravel. Podľa neho musel pilot riadicou pákou zvanou kolektív vyrovnávať vrtuľník, aby dostal kovové nosidlá nad lyžiny. "Pod tragédiu sa podpísala neprimeraná výška letu, veľký uhol a nevhodný typ použitých hasičských nosidiel. Pilot nemohol tušiť, že kovové nosidlá sú nevhodné na tento účel. Práve táto skutočnosť sa podpísala pod tragédiu. Takáto operácia sa uskutočnila prvý raz, predtým žiadna skúsenosť s tým nebola," uviedol vo svojej výpovedi. Pred touto udalosťou a ani po nej sa s týmto sa v kombinácii s takýmto typom vrtuľníka kovové nosidlá nepoužívali. A potvrdil to aj vtedajší vedúci letovej prevádzky Dalimír Píšťanský s tým, že sa zistilo, že kovové nosidlá sú širšie a preto teraz na zlepšenie stability používajú užšie, ktorých ťažisko je bližšie k stroju.

Podľa Neštráka v konkrétnej situcáii nebolo riešenia. Musel by pridať väčší výkon až na 104 percent, no podľa ďalšieho svedka, ktorý následne vykonával opakovanú simuláciu letu, by lietadlo aj tak letelo k zemi. Znalec skritizoval aj to, že v čase, kedy prebiehal výcvik, bolo vojenské letisko v plnej prevádzke a aj to pôsobilo na pilota rušivo: "Ja by som to nedovolil." Na záver docent Neštrák vyriekol prekvapivé slová. Prečítať si ich môžete v popise fotky v GALÉRII.

Prokurátor však trval na svojom. Podľa neho jediným vinníkom je obžalovaný pilot. "Použité nosidlá neboli možno ideálne, ale bežne používané," vravel v záverečnej reči. Dodal, že manéver pri manipulácii s nosidlami je bežný a "má ho zvládnuť každý pilot." Chybu vidí aj v tom, že pilot nezapol vyšší výkon a snažil sa odvrátiť pád zvýšením kolektívu. Navrhol ho uznať vinným zo všeobecného ohrozenia, uložiť mu trest 2 roky väzenia a podmienečne ho odložiť na 3 roky. Zároveň aj zakázať mu vykonávať činnosť na 3 roky.

Podľa obhajcu podstatnými otázkami na určenie viny bola príčina nehody a či ju obžalovaný mohol zvrátiť. Poukázal na znalecký posudok docenta Neštráka a na to, že vrtuľník je cestovný a nie záchranársky. A najmä - je nevhodný v spojení s kovovými nosidlami: "Tie boli zdrojom celej príčiny pádu vrtuľníka." Dodal, že napríklad leteckí zdravotnícki záchranári z Popradu vôbec nelietajú s kovovými nosidlami. Poukázal aj na konflikt záujmu Píšťanského v súvislosti s tým, prečo sa jeho závery rozchádzajú so znalcovými: "Bol vedúcim, zodpovednosť by skončila na jeho pleciach." Žiadal svojho klienta oslobodiť spod obžaloby.

Ako rozhodol samosudca Marián Vorobel po štyroch hodinách od záverečných rečí? Čítajte na ďalšej strane >>>