Za Denisom plačú všetci, ktorí ho poznali. Susedia, kamaráti, spolužiaci, no najmä jeho najbližší - mama Nikola a babka Daniela. Mladý muž študoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, bol úspešný, mal dobré študijné výsledky a bol súci na všetko. Angažoval sa v evanjelickom cirkevnom zbore v obci Bystré, kde býval. Nebolo to jeho rodisko, prišiel tam s mamou, ktorá pochádzala z Bernolákova a našla si tu priateľa. Ten mal Denisa veľmi rád pre jeho dobrú povahu a šikovnosť.

Pre Nikolu bol jediným dieťaťom, a preto sa jej bolesť zo straty milovaného syna nedá ani opísať. "Veľmi ťažko to znáša, je to pre nás hrozné. Moja dcéra prišla o jediné dieťa," povedala nám s plačom Daniela.

Nikola pracuje ako opatrovateľka v zahraničí, Denis, kým študoval na strednej škole, zostával v dome u otčima so svojou babkou. Lenže babka na tom zdravotne už nie je práve najlepšie, preto sa Nikola rozhodla nájsť si prácu doma a viac od rodiny neodchádzať. Odišla na jeden zo svojich posledných turnusov a začala si vybavovať potrebné doklady na to, aby mohla ukončiť svoju činnosť v zahraničí a viac necestovať. A práve to bol aj dôvod Denisovej náhliacej sa jazdy do okresného mesta Vranov. Prečo sa tak ponáhľal? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

"Nemôžem o ňom povedať zlé slovo," zaspomínal na Denisa evanjelický farár Marek Ivan, ktorý potvrdil, že mladý muž sa v minulosti angažoval v miestnom cirkevnom zbore. Podobne ho poznal aj starosta obce Ľubomír Hreha: "Bol snaživý mládenec, slušný, nikdy s ním neboli žiadne problémy."

Havaroval na zrekonštruovanej ceste

Rovný úsek cesty, kde Denis havaroval, nedávno rekonštruovali, vozovku pokrýva nový asfalt. V minulosti sa tu stali viaceré dopravné kolízie. "Povedal by som, že ide o nepozornosť vodičov," zamyslel sa starosta, ktorý v minulosti pôsobil ako dopravný policajt.

"Na riskantné predbiehanie doplatil životom," takto komentovala polícia Prešovského kraja na sociálnej sieti dopravnú nehodu, ktorá sa stala v piatok popoludní vo Vranovskom okrese.

Život iba 22-ročného muža z obce Bystré vyhasol pri havárii medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné. Denis viedol osobné auto Audi v smere na Hlinné. "Pri predchádzaní pred ním jazdiacich vozidiel prešiel do protismeru, kde pravou bočnou časťou svojho auta narazil do ľavej bočnej časti nákladnej jazdnej súpravy. Potom zišiel vľavo mimo vozovky v smere svojej jazdy, kde ľavou stranou vozidla a následne aj prednou časťou narazil do stromov. Tento náraz vodiča vymrštil z auta, pričom utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol," opísala polícia priebeh nehody.

U mladého vodiča nezistili požitie alkoholických nápojov. Na tele nebohého bude vykonaná pitva. Poškodením osobného auta vznikla škoda vo výške 30-tisíc eur, nákladného približne 500 eur. "Vranovskí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," dodal administrátor stránky prešovskej polície.