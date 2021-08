Slováka Filipa J. odsúdil Viedenský súd za krádež kozmetiky v hodnote 58 eur na dva roky basy. Muž sa však odvolal a celú vec riešil pekne po slovensky. Chcel podplatiť sudcu, aby ho oslobodil alebo aspoň znížil trest. Ponúkol mu za to 25-tisíc eur! Ten však hneď po prvotnom šoku podal naňho žalobu.

Ku krádeži došlo v jednom z obchodov známeho reťazca s drogistickým tovarom Bipa. Zamestnanci tohto obchodu sú na krádeže zvyknutí a táto zďaleka nebola najväčšia, ale keď chcela predavačka lupu zabrániť, dostala od Filipa riadnu ranu. Preto dostal trest 24 mesiacov natvrdo.

Jemu sa to však nepozdávalo, a tak sa odvolal. To, že sa Slovák chcel takto vykúpiť z väzenia šokovalo minulý týždeň nielen súd, ale celú Viedeň. Tam na takéto postupy nie sú zvyknutí a pochopili to ako zlý vtip.

Súd: To predsa nemôže myslieť vážne!

Krajský súd pre trestné veci Viedeň však Filipa za korupciu verejného činiteľa, sudcu Vyššieho krajského súdu vo Viedni Antona B. nakoniec neodsúdil, hoci za takýto čin by podľa rakúskych zákonov mohol dostať ďalšie tri roky odňatia slobody.

„V oslobodzujúcom rozsudku súd uviedol,že dospel k záveru, že obvinený si nebol vedomý rozsahu svojho konania a ponuku nemyslel vážne,“ vysvetlila nám hovorkyňa Krajského súdu pre trestné veci Christina Salzborn.