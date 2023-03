Podľa slov koordinátorky integrácie cudzincov na nitrianskom mestskom úrade Ivony Fraňovej sú to často otrasné prípady. "Toto sú tie naše ťažké noci, ktoré máme od začiatku, ako sme začali s pomocou utečencom. Mnohé ich príbehy boli hrozné. Ja by som odporučila každému, kto nechce veriť, čo sa deje na Ukrajine, aby sem prišiel. Nech si sem sadne na jeden deň a uvidí, čo je pravda a čo nie," skonštatovala.

Pre utečencov z Ukrajiny často nie je ľahké hovoriť o tom, čo všetko prežili. Pracovníci Blue Dot si najskôr musia získať ich dôveru. "Snažíme sa podchytiť tých ľudí už na začiatku. Nie je pre nich jednoduché vypovedať o svojich zážitkoch. Sú to často strašne tragické veci a oni, keď už sem prídu, chcú na to zlé zabudnúť a chcú žiť," vysvetlila Fraňová.



Do Nitry prichádzajú predovšetkým ženy s deťmi a starí ľudia, mnohí z utečencov majú na Ukrajine ešte svojich príbuzných. "Aj preto nevedia, či môžu bez obáv hovoriť. My spolupracujeme s Ligou za ľudské práva, Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) a prokuratúrou. Aby bola garancia, že keď ten človek bude vypovedať, bude chránený a všetko bude zdokumentované. My robíme prvotný skríning, všetko vypíšeme, sprostredkujeme... Ale ďalej sa tým zaoberá Liga za ľudské práva a NAKA," doplnila Fraňová.



Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková pre TASR potvrdila, že NAKA vykonáva vo veci vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine priebežne procesné úkony. "Z dôvodu možného zmarenia a sťaženia objasnenia a vyšetrenia veci bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," povedala.

Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej organizácie, akou je aj nitriansky Blue Dot, poskytujú orgánom činným v trestnom konaní súčinnosť pri identifikácii možných svedkov či poškodených vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti. "Následne môžu byť vypočutí v prebiehajúcom trestnom konaní," povedala pre TASR.



Hlavným partnerom NAKA a Generálnej prokuratúry SR pri vyšetrovaní vojnových zločinov je Liga za ľudské práva. Tá po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajine napomáha s nastavením trasovania a identifikácie možných obetí a svedkov zločinov i s vytvorením celkového systému spolupráce rôznych rezortov. "Do dnešného dňa boli zrealizované desiatky výsluchov s obeťami a svedkami zločinov podľa medzinárodného práva spáchaných na Ukrajine," povedala pre TASR právnička a členka Správnej rady Ligy za ľudské práva Alexandra Malangone.