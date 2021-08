Najväčšia korupčná kauza v histórii Slovenska speje do finále! Vyšetrovateľ totiž uzavrel prípad Dobytkár návrhom na podanie obžaloby. Najznámejšími aktérmi kauzy sú oligarcha z Nitry Norbert Bödör (43), finančník a syn známeho umelca Martin Kvietik (53) a exriaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), na ktorej sa mala diať korupcia gigantických rozmerov, Juraj Kožuch.

Vyšetrovateľ dal návrh na podanie obžaloby až na osem osôb a päť firiem. V kauze Dobytkár sa pritom malo na úplatkoch rozdať viac ako 10 miliónov eur! „Vyšetrovateľ NAKA ukončil vyšetrovanie podaním návrhu na podanie obžaloby a spis zaslal na Úrad špeciálnej prokuratúry. Podal ho na osem fyzických a päť právnických osôb,“ povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka pre aktuality.sk. Polícia pritom počas vyšetrovania zdokumentovala až 95 skutkov.

Kauza sa začala pred viac ako rokom a polícia v nej vtedy obvinila 21 fyzických a 7 právnických osôb. Len samotnému Bödörovi pribudlo v máji v kauze Dobytkár obvinenie pre legalizáciu príjmu z trestnej činnosti za ďalších 53 skutkov. V Dobytkárovi bol však ešte pred Bödörom zadržaný a z korupcie obvinený Kvietik. Toho ešte v marci pustili na slobodu, no pre iný skutok putoval v máji späť do väzby spolu s ďalšími novými obvinenými. V júni dokonca Najvyšší súd (NS) finančníkovi rozšíril kolúzny dôvod väzby (obava z ovplyvňovania svedkov) aj o preventívnu. „Sťažnosti obvinených Martina K., Adriany Š., Gabriely B., Pavla R., Romana K., Attilu H. a Margity Š. NS zamietol,“ informovala vtedy hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Bödör je vo väzbe nepretržite od júla minulého roku.

Oveľa lepšie je na tom Kožuch. Toho vo februári pustili na slobodu, ktorá ho výrazne zmenila. Za viac ako 9 mesiacov vo väzbe radikálne schudol a po prepustení vyzeral veľmi zničene. Na slobodu mu pomohla aj peňažná záruka vo výške 50-tisíc eur. „Podľa názoru NS je trestné stíhanie obvineného J. K. aj naďalej dôvodné, avšak za súčasného stavu ho možno viesť aj na slobode,“ povedala Važanová.

Okrem trojice najznámejších postáv kauzy Dobytkár v nej boli obvinení aj bývalý výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír Partika, bývalý generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na ministerstve pôdohospodárstva Marek Kodada, podnikateľ Peter Kuba a mnohí ďalší. Pri druhom skutku Kvietika bola spolu s ním obvinená bývalá riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Gabriela Bartošová a päť iných osôb. PPA rozdeľuje agrofirmám ročne niekoľko desiatok miliónov eur na dotáciách. Tie však podľa vyšetrovateľov neboli rozdeľované spravodlivo. Úplatky za to, aby niekto dotáciu dostal, sa mali pohybovať od 14 do 25 percent.

Na to, že je návrh na obžalobu prvá pozitívom poukázala aj rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (53): „Je to dobrá správa, keď je už vo veci podaný návrh na obžalobu, lebo v niektorých veciach trvajú prípravné konania veľmi dlho.“ Odborníčka poukazuje aj na fakt, že dozorujúci prokurátor prípadu už musí byť s dôkazmi stotožnený, lebo ich bude hájiť pred súdom. Viac svetla do prípadu vnesie špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (48), ktorý bude o kauze Dobytkár podrobnejšie informovať už dnes o 14.30.