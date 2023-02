Roman Zlatovský (26) bol jediným synom svojich rodičov. Pracoval ako policajt trenčianskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Lietanie bolo jeho vášňou. Žil pre lietanie a bohužiaľ to, čo mal najradšej, to sa mu stalo osudným. Chcel sa stať pilotom. Miloval, keď sa mohol vznášať vysoko v oblakoch a pozorovať svet z vtáčej perspektívy," takéto krásne emotívne slová mu venovali trenčianski policajti na sociálnej sieti.

„Roman, bol si veľmi mladý, mal si len 26 rokov. Bol si plný života a ešte si si len začal plniť svoje plány. Bohužiaľ, krutý osud ich pretrhol a už sa budeš na nás, svojich kolegov policajtov, s ktorými si plnil spoločné úlohy v Policajnom zbore od 1. júla 2018, pozerať len zhora. Ver, že na Teba nikdy nezabudneme a navždy ostaneš v našich srdciach," odkazujú mu kolegovia do neba.

Predtým, ako Roman Zlatovský nastúpil k polícii, pracoval aj v trenčianskej taxislužbe. A nielen to. „Pracoval u nás, ďalej pokračoval ako šofér - rozvozca jedál, dokonca robil aj barbera doma a strihal svojich kamarátov," uviedla taxislužba s tým, že nakoniec zakotvil u polície. „Každá práca ho bavila a robil ju na sto percent. Bol to mladý chalan plný energie. Jedného dňa mi povedal, že by sa chcel stať pilotom a tak popri práci začal lietať. Miloval, keď sa mohol vznášať v oblakoch a pozorovať tú krásu," dodala taxislužba.

Lietadlo v čase nehody riadil jeden z najskúsenejších slovenských pilotov Marián Oravec (43) z Topolčian. Bol pilotom aj inštruktorom. V šoku sú jeho študenti i kamaráti. „Ak to lietadlo riadil on, muselo ísť jedine o technickú poruchu, inak si neviem vysvetliť, ako je možné, že spadlo. To bol človek, ktorý by nikdy nespravil chybu, tomu sa jednoducho nedá uveriť," povedal kamarát z radov letcov. Marián Oravec sa podľa neho učil napríklad aj v Trenčíne v leteckej škole Seagle Air s ktorou sídlili na jednom letisku.

Majiteľ leteckej školy Seagle Air Ján Klačman potvrdil, že u nich Oravec študoval. „V Trenčíne sú tri letecké školy. Naša Seagle Air, JetAge a Aeroklub, ale to je skôr len záujmová organizácia. Čo sa týka JetAge, oni fungovali na rovnakom princípe ako aj my, poskytovali rovnaké výcviky a používali viac-menej rovnakú techniku, ale my máme svoju klientelu, oni mali svoju. Štandardy v letectve sú dané, takže robili podľa schválených príručiek, podľa postupov tak, ako my," povedal.

Šéf leteckej školy Marián Oravec si robil letecký kurz práve u Seagle Air. „Ten základný si robil u nás, ale potom už pokračoval v ďalších výcvikoch až do tej úrovne, aby sa tým mohol živiť, aby mohol byť inštruktor už v tej leteckej škole, kde pôsobil," uviedol Klačman.

Hneď po nehode sa objavili špekulácie, že v prípade, že ide o letecký výcvik, nesmú byť v lietadle štyria ľudia, ale len dvaja, teda pilot a študent. Ďalší dvaja mali byť teda vo vzduchu navyše. „Záleží od toho, či to boli iní piloti, či to boli civili. Ale ak je to výcvik a je tam aj iný človek na palube, tak môže, ale musí to byť člen letového personálu," dodal.

Vraví, že hneď ako sa dozvedel o páde lietadla, šiel na miesto nehody, pretože aj Seagle Air malo vo vzduchu v tom čase svoje lietadlá. „Nevedeli sme koho to je, mohlo to byť kľudne aj naše. Priamo na mieste dopadu som nebol. To či to mohla byť technická chyba je vyslovene len v rovine špekulácií. Mohla. Nemusela. Tých faktorov môže byť množstvo. Myslím si iba, že môžeme vylúčiť počasie. Ja som tiež lietal v ten deň a počasie bolo úplne v poriadku," uzavrel majiteľ leteckej školy.

Pilot Marián Oravec v článku pre Letectvo SR, ktorý napísal vo februári 2021, povedal, že lietadlá ho priťahovali už od detstva. „Nikto v rodine ani v okolí však nemal nič spoločné s letectvom, a tak som sa k nemu nemal ako dostať," uviedol pilot s tým, že na strednej škole pričuchol ku geodézii, ale za srdce ho rozhodne nechytila. Jeho cesta k letectvu sa začala až v roku 2008 a mohlo za ňu zlomené srdce.

„Rozchod s vtedajšou partnerkou pre mňa znamenal zrútenie sveta. Vtedy som si často v hlave "prechádzal" životné spomienky a jednou z nich bol aj môj prvý let dopravným lietadlom. Na palube A320 v roku 2006 som celej partii oznámil, že sa mi to veľmi páči a chcem byť pilotom z povolania. Reakcia? Všetci ma vysmiali. Vraj som starý a nemám na to. Mal som 26 rokov," opísal svoje začiatky. Prvý výcvikový let absolvoval presne v deň tridsiatych narodením. V roku 2016 získal licenciu obchodného pilota.

Ďalšími dvoma mužmi, ktorí boli na palube lietadla, boli Rastislav Navrátil (42) z Trenčína a 26-ročný Maroš z okresu Spišská Nová Ves. Zatiaľ však nie sú o nich známe bližšie informácie. Jasné nie je ani to, kto z troch mužov okrem pilota bol študentom.

