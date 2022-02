Spišskou Novou Vsou otriasa prípad vraždy 15-ročnej Bianky, ktorú našli mŕtvu v byte, v ktorom žila spolu so svojou matkou Evou (38). Zatiaľ čo dievča našli na posteli bez známok života, jeho matka ležala na podlahe, bola v bezvedomí, podľa dostupných informácií sa pokúsila o samovraždu. Polícia neskôr informovala, že školáčka podľahla niekoľkým bodnorezným zraneniam v oblasti hrudníka a hlavy. Známi a susedia rodiny sa domnievajú, že na dcéru zaútočila matka, a práve ona jej zasadila smrteľné rany.

Domáci nechápu, ako sa mohlo stať niečo také hrozné medzi veľmi blízkymi osobami a obzvlášť v prípade, ak išlo o matku a dcéru.

Štatistika nepustí

Bývalého kriminalistu Mateja Snopka to neprekvapuje. "Vražda v rodine je oveľa častejšia, ako keď niekto zabije cudzieho človeka. Dôvod je jednoduchý. Tí ľudia musia spolu žiť, sú manželia, rodičia, deti, starí rodičia a pod. V spolunažívaní sa veľmi často vyskytnú spory a tie sa riešia neraz aj takto radikálne," vysvetľuje odborník. Podľa jeho slov dôvody môžu byť rôzne. "Matka sa rozhodne spáchať samovraždu a nechce nechať deti napospas cudzím, tak ich „zoberie“ so sebou. Ďalší model môže byť duševná choroba. Čo sa týka miesta, kam smerujú rany, to hovorím ako bývalý profilovač, majú tiež svoju líniu a jej zdôvodnenie. Nenávidenej osobe sa snažíme zasiahnuť tvár, ktorá je jej hlavným symbolom. Ak chceme niekoho zniesť zo sveta bez zbytočného kriku, napadneme ho zozadu," prízvukuje Snopko.

Ktorá útočila ako prvá?

Zdôrazňuje, že kriminalisti musia riadne preveriť, či si zranenia spôsobila osoba sama, alebo to urobil niekto druhý. "Dá sa to, ak sa zoberú do úvahy všetky hľadiská, či je ten človek ľavák alebo pravák, ako boli reznutia alebo bodnutia vedené, akou intenzitou, striekance krvi na stene a podobne. V konkrétnom prípade zo Spišskej, ak vychádzame z doteraz známych informácií, že na mieste činu bola nájdená mŕtva dcéra a matka v bezvedomí, môže platiť domienka, že buď útočila ako prvá staršia zo žien, ale je možné pracovať aj s verziou, že prvý atak prišiel od školáčky, čo matku šokovalo a zareagovala z pohľadu laika neprimerane," hovorí skúsený kriminalista.

Neriešené problémy

Poznamenal, že je nutné skúmať, aký bol psychický stav obidvoch žien. "Či tam nešlo o duševnú poruchu, ktorá sa mohla prejaviť práve v danom napätom okamihu, stresová situácia, prípadne o narkotické ovplyvnenie reakcií, ale najpravdepodobnejšie by som to videl ako dlhodobo neriešené problémy v rodine, ktoré vyvrcholili trestným činom. Alternatív je viac, preto je potrebné urobiť solídny psychologicko-právny výskum. Ako sa prejavovali obidve osoby, či tam nebola agresivita už v minulosti? Skrátka anamnéza danej rodiny. Neopierať sa tu o svedectvá susedov, kolegov, spolužiakov, pedagógov, tie často nie sú spoľahlivé a môžu byť odrazom toho, aký bol ich vzťah k osobe, ktorú hodnotia. Nemôžeme nič pocitovo zameniť ani podceniť, lebo občas sa obete samy porežú alebo pobodajú... Toto všetko je potrebné vyhodnotiť," uzavrel bývalý kriminalista.

