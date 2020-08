Neznámi páchatelia sa v pondelok nadránom pokúsili vniknúť do priestorov zlatníctva na Vajnorskej ulici v Bratislave. Do nákupného centra síce vošli, ale do obchodu sa už nedostali a vzápätí rýchlo ušli. Rukopis silne pripomína staré lúpeže v klenotníctvach v bratislavských nákupných centrách Bory, Sheraton, Aupark či na rohu Panskej ulice v Starom Meste.

Páchatelia údajne vycúvali autom do dverí, prerazili ich a tak sa dostali do objektu. Podľa našich informácií vnikli do priestorov obchodného centra nadránom okolo pol tretej a vzápätí sa mali pokúsiť vniknúť do jedného zo zlatníctiev na prvom poschodí.

Počas akcie ich však vyrušil esbeeskár, ktorý mal na nich začať kričať, a preto sa dali na útek. "Páchatelia ušli na doposiaľ neznáme miesto. Policajti po nich intenzívne pátrajú," informovali muži zákona.

Podľa kriminalistu Mateja Snopka, vlamači, čiže tí, ktorí sa niekde vlámu a prekonajú prekážku, či už dvere, okná, strechu alebo stenu, väčšinou sami tvrdo fyzicky pracujú. "Ako každý manuálne pracujúci, aj oni volia rovnaký spôsob práce. Tak, ako murár kladie istým spôsobom tehly, tesár istým spôsobom vyrába svoje výrobky, aj títo vlamači idú podľa toho, čo sa im osvedčilo, aby im práca išla pekne od ruky. Môže sa stať, že jeden páchateľ alebo jedna banda páchateľov pracuje rovnakým spôsobom, približne rovnako vniknú do objektu, rovnako otvoria trezor, rovnako robia čokoľvek ostatné, ale nemusí to byť nutnosť, lebo aj murár mení svoju prácu podľa podmienok, v akých sa pohybuje. Polícia určite skúma, že či sú tam spoločné znaky, aby vedela vytypovať, či je to jedna banda,"vraví Matej Snopko.

Zlatníctvo sa im vykradnúť nepodarilo. Zdroj: Karol Farkaš

"Druhá vec je, že keď sa nejaký prípad stane slávnym, napríklad vydarená lúpež, tak nastáva jav, ktorý volám kriminálny parazitizmus. Ďalšie kriminálne indivíduá napodobnia spôsob spáchania zločinu a to hneď z dvoch dôvodov: Buď sa im to páči a chcú sa mu vyrovnať alebo je to iný páchateľ, ktorý chce spôsobom lúpeže ukázať na toho známejšieho, aby on sám nebol podozrivým," dodal skúsený kriminalista.

Jedno z áut malo zahraničnú ŠPZ. Zdroj: Karol Farkaš

Podľa našich informácií boli páchatelia deviati, dvoch sa vraj podarilo zadržať po niekoľkých hodinách.

Rozbité sklá a poškodené dvere neboli jedinými výsledkami vyčíňania lupičov. Len pár metrov od nákupného strediska zostali aj tri zhorené autá. Štvrté zrejme použili na útek z miesta činu. Podľa informácií pracovníkov SBS, išlo o jednu značku vozidiel a zhorené autá podpálili samotní páchatelia.

"Vedenie obchodu spolupracuje s políciou, ktorá prípad vyšetruje a sme radi, že podľa našich informácií sa nikomu nič nestalo,"informoval manažér nákupného centra Adrian Bódis.

Prehovoril aj majiteľ zlatníctva a konateľ spoločnosti Anton Jakub: "Škoda je minimálna, poškodili len vstupné dvere. Polícia nám oznámila, že na lúpeži sa zúčastnilo osem ľudí, deviaty bol vodič. Počas pokusu o krádež zapálili tri autá a smetné koše aby zmiatli políciu a mohli vykradnúť obchod,"dodal Anton Jakupi.