Dráma v základnej škole! V triede v školskom klube detí v Kružlove spadla železná konštrukcia stropu, ktorá držala sadrokartónové panely. Našťastie vo chvíli, keď tam neboli žiačikovia. Inak by to mohlo dopadnúť tragicky.

V piatok si všimla pozorná pani upratovačka zo Základnej školy v Kružlovej (okres Svidník) prasklinu na stropu v triede v školskom klube detí. V tom čase v nej deti neboli a tak miestnosť uzamkli. No šok zažili už v nasledujúci pracovný deň v pondelok. Počas víkendu sa uvoľnila železná konštrukcia pridržiavajúca sadrokartónové panely a svietidlá a znižený strop spadol.

Udalosť sa stala, našťastie, vo chvíli, keď tam neboli žiaci. “Ani si to nechcem predstaviť, čo sa mohlo stať,” vravel nám poverený riadením školy Marián Kovaľ. Vo funkcii je od apríla tohto roku od chvíle, keď riaditeľka školy oznámila starostovi obce, že je obžalovaná z vydierania. Stavebné práce na strope, ktorý spadol, boli vykonané pred 10 rokmi, zákazku zadala riaditeľka firme svojho brata.

M. Kovaľ po tom, ako sa o havárii dozvedeli, vydal pokyn na skrátenie vyučovania. A oslovil stavebnú firmu, ktorá strop montovala. “Prišli a všetko demontovali a odviezli odpad a skontrolovali stropy v ostatných triedach a uviedli, že je to v absolútne bezpečnom stave,” vysvetlil. Oceňuje ich promptnú reakciu a aj to, že pri udalosti neboli spôsobené veľké školy na technickom zariadení triedy. Kružlovská škola totiž patrí medzi najvybavenejšie technickými prostriedkami v okrese. V družine, kde spadol strop, nechýbal videoprojektor, interaktívna tabuľa a iná elektronika. Dokonca ani kamerový systém. Ten dala namontovať riaditeľka do celej školy a nonstop monitorovala dianie v triedach. Kovaľ po svojom nástupe kamerový systém vypol.