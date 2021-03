Deti väčšinou trápia vzťahy medzi kamarátmi, či pocit, že ich dospelí neberú vážne. “Často sa deti cítia vyčleňované z kolektívu. Najčastejšie ide o rôzne formy zámerného prehliadania, ignorovania, vysmievania, ponižovania, ale aj vymáhania desiaty, peňazí alebo nejakých predmetov. Deti vedia byť veľmi vynaliezavé, zažila som, že zámerne ničili obeti veci, naliali do fľaše s vodou vodu z vázy alebo pľuli do desiaty a nútili dieťa, aby to vypilo alebo zjedlo,” vysvetľuje detská psychologička Petra Arslan Šinková. Podľa nej nechýbajú medzi deťmi ani fyzické útoky, nevynímajú ani dievčatá.

To, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku, nie je jednoduché odhaliť. Často začne byť viac uzavreté, smutné alebo nervózne a mrzuté. Čas trávi zatvorené vo svojej izbe, uzatvára sa do seba, málo komunikuje alebo neadekvátne reaguje prehnaným hnevom alebo plačom: “Môže mať problém so spánkom, s chuťou do jedla a rapídne sa zhoršia jeho výsledky v škole. Vyhýba sa škole, nachádza rôzne výhovorky, aby do školy nemuselo chodiť. Môžu sa objaviť psychosomatické ťažkosti, bolesti hlavy a brucha.” Psychologička varuje pred podceňovaním situácie, pretože môže vyústiť v depresie a pokusy o samovraždu.

PETRA ARSLAN ŠINKOVÁ je ambasádorka projektu na pomoc obetiam šikanovania. Zdroj: Peter Žákovič

Dôležité je, aby sa dieťa mohlo na obrátiť na niekoho, komu sa zdôverí a vypočuje ho. Pokiaľ sa obáva zdôveriť dospelým zo svojho okolia, môže kontaktovať anonymne a bezplatne Linku detskej istoty. “Snažíme sa nájsť v okolí alebo v rodine dieťaťa niekoho, kto by mohol dieťaťu pomôcť, často to bývajú starí rodičia alebo iní príbuzní, ktorí veľakrát ani netušia, že sa v domácnosti dieťaťa deje niečo závažné,” dodáva Šinková. Rodičia sú totiž podľa psychologičky vyhorení, nezvládajú svoje problémy a prenášajú ich na dieťa. “Snažíme sa komunikovať s rodičmi, povzbudíme ich, aby vyhľadali odbornú pomoc. Iba tak dokážeme pomôcť aj dieťaťu, ktoré trpí problémami svojich rodičov.” V extrémnych prípadoch pri dôvodnom podozrení z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa sa musia obrátiť na úrad práce a políciu.

Najhoršie je, že stres, ktorý deti zažívajú môže prejsť až do chronického stresu a ten spôsobuje okrem depresií a úzkostí aj vážne ochorenia, kardiovaskulárne problémy, astmu, chronické bolesti hlavy, poruchy príjmu potravy: “Môže to výrazne poznačiť ich zdravotný stav. Psychická a fyzická stránka je prepojená a navzájom sa ovplyvňujú. Zlé vzťahy v rodine si dieťa prenáša do dospelosti, môže trpieť pocitmi menejcennosti, viny a hanby. Často nie je schopné nadviazať plnohodnotné vzťahy s inými, zážitky z detstva ovplyvňujú jeho osobný aj pracovný život.”

Pre deti, ktoré majú deti pocit, že sa o svojom probléme nevedia porozprávať s nikým zo svojho okolia, je pre nich k dispozícii Linka detskej istoty. Zavolať môžu anonymne na bezplatné číslo 116 111 nonstop alebo napísať email na [email protected] či kontaktovať poradcov online cez čet na webovej stránke Odpíšemeti.sk

