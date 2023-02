Lekára I. Internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach Štefana Sotáka zadržali policajti v minulý pondelok popoludní. Prokurátor pod návrh na jeho väzobné stíhanie. Druhý košický okresný súd vo štvrtok rozhodol o jeho vzatí do väzby. Podal sťažnosť, preto bude mať posledné slovo krajský súd. O prípade ako prvý informoval Košický Korzár.

Lekár a nádejný pedagóg bol v čase skutku, 10. februára, na kongrese v hoteli Holiday Inn v Žiline. Zrejme mal nezhody so svojou šéfkou z fakulty a zároveň prednostkou kliniky, kde pracuje. Svojej kolegyni poslal esemesku v tomto znení: „Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu.“

Jeden by si myslel, že je iba nemiestne sarkastický. No o pol hodiny poslal ďalšiu správu s hrozivým textom, akoby ho napísal scenárista krvavého hororu: „Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve."

To už jeho kolegyňa zbystrila. Z jeho správania v ostatnom období totiž vedela, že môže byť nebezpečný. Bol nervózny a ťažko znášal kritiku svojej práce. Pritom v osudný deň sa ho iba opýtala, ako na kongrese vyzerá. Najprv jej napísal o svojich obavách z výpovede, lebo pokazil prednášku. Ona ho upokojovala, že to predsa nemôže byť nič vážne. Následne na to jej už poslal esemesky, ktoré ju vystrašili. Preto sa poradila s kolegami a zalarmovala policajtov. Tí vypočuli aj ďalších lekárov, ktorí potvrdili jej obavy. Viacerí z nich vnímali jeho nevyspytateľné správanie a samovražedné vyjadrenia.

Správy vystrašili aj šéfku kliniky. U pani profesorky vzbudili obavu o život a zdravie. Nielen jej, ale aj rodiny a personálu kliniky a fakulty. Najmä z dôvodu, že v minulosti mal Štefan na pracovisku zbraň. A už predtým sa vyhrážal, že zabije dekana alebo prodekana. Dokonca vraj aj psychiatri z nemocnice ju viackrát upozorňovali, že doktor Soták je pre spoločnosť nebezpečný.

Obvinený internista má za menom štyri tituly, pôsobí aj na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako odborný asistent - teda prednáša medikom. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje prevažne štúdiu vzťahu autoimunitnej tyreoiditídy a diabetes mellitus 2. typu.

Štefan vyrastal v Humennom, otec mu zomrel pred dvomi rokmi, jeho mama Anna je očnou lekárkou, majiteľkou predajne optiky a mestskou poslankyňou, kandidovala za komunistov. Na telefonáty a esemesky nereagovala. Bývalí spolužiaci Štefana počas stredoškolských aj vysokoškolských štúdií vnímali ako príliš ambiciózneho človeka. "Bol taký triedny bifľoš. Stále sa iba učil, ale odpísať nedal, nepomohol nikomu. Vždy bol sám, nemal kamarátov," vraveli nám. Podľa zdrojov blízkych rodine, brat jeho otca sa zastrelil, údajne mal bipolárnu poruchu osobnosti.